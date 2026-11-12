Nowy serial rozbił bank. Takiego rekordu jeszcze nie było

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" to kostiumowy serial oparty na popularnym webtoonie NAVER o tym samym tytule. The Chosun Daily pisze o "globalnym triumfie", a portal Collider określił go mianem "fantastycznego romansu, który koniecznie trzeba obejrzeć".

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"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - o serialu

Gdy w całym królestwie narastają niepokoje, małżeństwo Navier i Sovieshu zaczyna się rozpadać. Cesarz Wschodniego Królestwa zakochuje się w zbiegłej niewolnicy i zrobi wszystko, by zdobyć jej serce. Navier, chcąc zachować swoją godność, zgadza się na żądania Sovieshu pod jednym warunkiem - otrzyma zgodę na ponowne wyjście za mąż, tym razem za jego rywala, księcia koronnego Heinreya z Zachodniego Królestwa. Tak rozpoczyna się historia pełna miłości, pożądania i żalu, która zagraża losom całego królestwa, podczas gdy Navier walczy o odzyskanie swojej pozycji i władzy.

W rolach głównych występują Shin Mina jako cesarzowa Navier, Ju Jihoon jako cesarz Sovieshu, Lee Jongsuk jako książę koronny Heinrey oraz Lee Seyoung jako zbiegła niewolnica Rashta.

"Ponowne zaślubiny cesarzowej" - hitem Disney+

Jak donosi Disney+, serial "Ponowne zaślubiny cesarzowej" stał się najchętniej oglądaną premierą lokalnej produkcji w historii serwisu na świecie. Rekordowy wynik potwierdzają wyniki oglądalności z pierwszych trzech dni od premiery. Obecnie produkcja zajmuje pierwsze miejsce wśród koreańskich premier w Disney+ na ponad 50 rynkach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Meksyku, Chile, Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie.

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Ten sukces można było wprawdzie przewidzieć, gdyż serial budził olbrzymie zainetersowanie jeszcze przed swoim debiutem. Wszystkie pokazy przedpremierowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan zostały wyprzedane, a zwiastun wygenerował 13 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 48 godzin od publikacji na YouTube i innych platformach.

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