Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Zobacz, ile medali zdobyła reprezentacja Polski

Złoty medal polskich koszykarek 3x3

W poniedziałek polskie koszykarki 3x3 wywalczyły złoty medal, pokonując w finale reprezentację Chin wynikiem 12:11. Złotą drużynę tworzyły Nicola Brzeska, Lena Olejniczak, Stefania Onuorah oraz Gabriela Stefanowicz. Łącznie w zawodach w Senegalu wystartowało 24 reprezentantów Polski.

Pozostałe dwa krążki dla naszego kraju miały kolor brązowy. Lena Kaczkowska zdobyła brąz w skoku o tyczce. Z kolei Szymon Dołęga wywalczył trzecie miejsce w biegu na 100 metrów. W końcowej klasyfikacji medalowej Polska zajęła ostatecznie 53. pozycję.

Kto wygrał klasyfikację medalową w Dakarze?

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęły Chiny, zdobywając 18 złotych, osiem srebrnych i siedem brązowych medali. Drugie miejsce przypadło Japonii z 28 krążkami na koncie. Trzecią pozycję zajęła Rosja, której sportowcy, decyzją MKOl, mogli występować pod narodową flagą i z hymnem po raz pierwszy od inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Zakończone zawody to pierwsza impreza pod egidą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zorganizowana na kontynencie afrykańskim. Wzięło w niej udział 2654 sportowców w wieku od 14 do 17 lat z 204 krajów. Pierwotnie zmagania miały odbyć się w 2022 roku, ale zostały przełożone z powodu pandemii COVID-19. Rozdano 151 kompletów medali w 25 dyscyplinach sportu.