"VisionQuest" zaskoczył nie tylko finałem, ale i poziomem. Jest szansa na 2. sezon?

Takiego Marvela kochamy

Przyznaję, że nie czekałam na "VisionQuest". Choć "WandaVision" zajmuje wyjątkowe miejsce w moim sercu, nie podzielam zachwytu nad "Agatha All Along", a i Kinowe Uniwersum Marvela jako całość zdążyło mnie już dawno zmęczyć i znudzić. Zdarzają się wprawdzie piękne podrygi "starego dobrego Marvela" w postaci "X-Men '97" (choć drugi sezon uważam za olbrzymi zawód) czy "Thunderbolts", niemniej to jedynie rodzynki tonące w morzu generycznej, brzydkiej i wtórnej nudy. Wtem wchodzi Vision, cały na biało.

"VisionQuest" to najlepsza odsłona trylogii o straumatyzowanej familii Maximoffów, która zachwyca kreatywną realizacją, błyskotliwym humorem, dobrym scenariuszem (jedne z najlepszych dialogów w Marvelu, a w bitwie na one-linery nasz drogi syntezoid mógłby rzucić rękawice samemu Magneto), wyśmienitym aktorstwem, zwłaszcza w wykonaniu Paula Bettany'ego, oraz emocjonalną stawką, którą wieńczy piękne katharsis i TA scena po napisach.

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Wielki powrót i co on oznacza dla "Avengers: Doomsday"

(UWAGA NA SPOILER!) finał "VisionQuest" przyniósł fanom to, na co czekali od czterech długich lat - Elizabeth Olsen oficjalnie powraca jak Wanda Maximoff. Szkarłatna Wiedźma została odkopana i wskrzeszona (obudzona?) przez Victora von Dooma (w tej roli Robert Downey Jr.), głównego złoczyńcę nadchodzącego filmu "Avengers: Doomsday". Oznacza to, że nasza droga Wanda (przynajmniej początkowo) znów znajdzie się po ciemnej stronie mocy. Możemy jednak zakładać, że jej mąż i synowie zdołają przebić się nawet przez kontrolę samego Dooma i sprowadzić naszą ulubienicę na właściwe tory. Oby, bo zasłużyła dziewczyna na swoje szczęśliwe zakończenie.

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"VisionQuest" - 2. sezon powstanie?

A dla tych, którzy liczą na nowe odcinki "VisionQuest" nie mam dobrych wieści. Od początku zapowiadano go jako miniserial, który zwieńczy trylogię zapoczątkowaną przez "WandaVision". Zatem, choć familia Maximoffów z pewnością wróci jeszcze na nasze ekrany, sam "VisionQuest" dobiegł już końca i na drugi sezon raczej nie ma co liczyć.