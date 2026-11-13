Cracovia zremisowała z Odrą w sparingu. Aleksandar Vuković zadebiutował w nowej roli

Bezbramkowy remis w Rącznej

Spotkanie kontrolne zostało rozegrane w ośrodku treningowym Cracovii w Rącznej. Początkowo piłkarze krakowskiego klubu mieli zaplanowany wolny piątek, jednak Aleksandar Vuković zmienił plany drużyny tuż po objęciu posady trenera. Szkoleniowiec zdecydował się na zorganizowanie meczu sparingowego z Odrą Opole, by lepiej poznać swoich podopiecznych.

W trakcie meczu nowy trener nie miał do dyspozycji pełnej kadry. Ze względu na przerwę reprezentacyjną zabrakło ośmiu piłkarzy powołanych do kadr narodowych. Pomimo braków kadrowych spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, co pozwoliło obu zespołom przetestować różne warianty taktyczne przed wznowieniem rozgrywek ligowych.

Kiedy kolejne mecze Cracovii i Odry?

Cracovia zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli piłkarskiej ekstraklasy. Zespół przygotowuje się teraz do trudnego starcia, ponieważ 23 listopada zagra na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok. Będzie to oficjalny debiut Aleksandara Vukovicia w roli szkoleniowca "Pasów" w rozgrywkach ligowych.

Odra Opole znajduje się w znacznie trudniejszej sytuacji, plasując się na ostatnim miejscu w tabeli 1. ligi. Opolanie muszą walczyć o punkty, aby poprawić swoją pozycję. W najbliższym meczu 22 listopada zmierzą się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Sparing z zespołem z ekstraklasy miał pomóc im w przygotowaniach do tego starcia.