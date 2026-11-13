LEGO® Friends: Heartlake The Musical. Muzyka, przyjaźń i wielkie emocje podczas kinowego pokazu

Od lat klocki LEGO inspirują dzieci do wymyślania własnych historii, budowania niezwykłych światów i rozwijania wyobraźni. Seria LEGO Friends, obecna na rynku od 2012 roku, szczególnie mocno stawia na przyjaźń, współpracę i odkrywanie własnych pasji. Teraz znane uniwersum zyskało kolejną odsłonę – tym razem w formie aktorskiego musicalu.

„LEGO® Friends: Heartlake The Musical” to 50-minutowa opowieść, w której muzyka, choreografia i filmowa magia spotykają się z wartościami dobrze znanymi fanom serii. Produkcja zadebiutowała 16 października na oficjalnym kanale Grupy LEGO w serwisie YouTube, a w listopadzie można ją było zobaczyć również podczas bezpłatnych pokazów kinowych w wybranych lokalizacjach Helios.

Warszawskie spotkanie z bohaterami uniwersum LEGO Friends nie ograniczało się jedynie do kinowego seansu. Na uczestników czekała także specjalna, interaktywna strefa LEGO Friends, w której można było zanurzyć się w świecie kreatywnej zabawy i jeszcze bliżej poznać bohaterki oraz bohaterów Heartlake City.

Świat LEGO na wielkim ekranie – rodzinne emocje i kreatywna zabawa

Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny, a wśród gości nie brakowało zarówno wieloletnich miłośników marki LEGO, jak i osób, które dopiero odkrywały filmowy świat LEGO Friends. Dla niektórych najmłodszych uczestników była to szczególna okazja – pierwszy seans kinowy w życiu. Jedna z uczestniczek przyznała, że jej córka, choć na co dzień nie ogląda zbyt wiele telewizji, właśnie podczas tego wydarzenia po raz pierwszy wybrała się do kina.

Wiele rodzin przyciągnęła nie tylko sama produkcja, lecz także możliwość połączenia seansu z kreatywną zabawą. Jak opowiadała jedna z mam:

„Moja córka jest ogromną fanką klocków LEGO, więc jak usłyszała, że jest film, a w dodatku jeszcze strefa klocków LEGO, to nie mogliśmy tego odpuścić”.

Uniwersum LEGO Friends to zresztą tylko jeden z wielu światów, które fascynują uczestników wydarzenia. Wśród ulubionych serii wymieniano również zestawy LEGO Harry Potter™ i zestawy LEGO Star Wars™. Wspólnym mianownikiem pozostaje radość z budowania, kolekcjonowania zestawów i dzielenia się pasją z bliskimi.

Kinowy seans pokazał, że historie LEGO potrafią łączyć pokolenia. Dorośli odbierają je nieco inaczej niż dzieci, dostrzegając w nich dodatkowe znaczenia i emocje. W przypadku "LEGO® Friends: Heartlake The Musical” szczególnie mocno wybrzmiało przesłanie dotyczące zaufania, otwartości na innych i odwagi do podejmowania nowych wyzwań, nawet jeśli nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli.

Nowe przyjaźnie i ważne życiowe lekcje

Główną bohaterką musicalu jest Daisy, w którą wciela się Jada Langley. Nastolatka po przeprowadzce musi odnaleźć się w nowym otoczeniu, nawiązać znajomości i znaleźć własne miejsce w społeczności Heartlake City. Na jej drodze pojawiają się nowe przyjaźnie, wspólne wyzwania i okazje do odkrywania własnych możliwości.

Jednym z najważniejszych wątków filmu jest walka o ocalenie Domku na drzewie, który ma zostać wyburzony. Bohaterowie łączą siły, by zawalczyć o miejsce ważne dla lokalnej społeczności. Współpraca, wzajemne wsparcie i umiejętność słuchania innych stają się kluczem do rozwiązania problemu.

Opowieść o Daisy porusza także dorosłych widzów. Podczas premierowego wydarzenia nie brakowało osób, które przyznawały, że film wzbudził w nich emocje już od pierwszych minut. Jedna z uczestniczek podkreślała:

„Wzruszyłam się już na samym początku i myślę, że ta historia trafi zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Przypomina o tym, żeby jednak się nie bać ufać drugiej osobie i żeby się otwierać, nawet jeśli czeka nas porażka”.

To właśnie uniwersalny wymiar opowieści sprawia, że musical może zainteresować widzów w różnym wieku. Jego pozytywny charakter i wciągająca fabuła zostały docenione również przez młodszych uczestników premiery.

LEGO® Friends: Heartlake The Musical

Muzyczna energia Heartlake City

Ważną rolę w musicalu odgrywają cztery oryginalne utwory: „Better Dancing Alone”, „Heartlake Glow”, „Why Waste a Wish” oraz „Chase the Stars”. Każdy z nich towarzyszy innemu etapowi opowieści, podkreślając emocje bohaterów i nadając historii wyjątkowy rytm.

Za muzyczną stronę produkcji odpowiada James A. Taylor. W realizację zaangażowano również doświadczonych twórców filmowych – producentem wykonawczym jest Kenny Ortega, a reżyserem Paul Becker. Film powstał we współpracy ze studiem Final Pixel, z wykorzystaniem technologii wirtualnej produkcji, która pozwoliła stworzyć barwne, pełne szczegółów Heartlake City.

Dynamiczne występy i muzyczne aranżacje sprawiają, że musical nabiera widowiskowego charakteru. Szczególnie zapada w pamięć finałowy numer, w którym bohaterowie jednoczą siły, celebrując przyjaźń i wspólne osiągnięcia. Nie bez powodu właśnie zakończenie filmu wskazywano podczas rozmów po seansie jako jeden z najbardziej udanych momentów.

Seria LEGO Friends łączy pokolenia

Warszawskie wydarzenie pokazało, że świat LEGO Friends może być atrakcyjny nie tylko dla najmłodszych fanów klocków. To propozycja dla całych rodzin, które szukają okazji do wspólnego spędzania czasu i dzielenia się pasjami.

„LEGO® Friends: Heartlake The Musical” łączy filmową przygodę z muzyką i opowieścią o wartościach, które nie tracą aktualności bez względu na wiek widza. Przyjaźń, wzajemne wsparcie, kreatywność i odwaga w realizowaniu marzeń – to właśnie te motywy pozostają w centrum musicalu. A po seansie można jeszcze wrócić do świata LEGO i stworzyć własną historię.

Tekst sponsorowany