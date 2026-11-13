M jak miłość, odcinek 1961. Marysia przyłapie Artura z kochanką i złoży pozew o rozwód

Marysia podejmie decyzję o rozwodzie z Arturem w 1961. odcinku „M jak miłość”

W nadchodzącym, 1961. odcinku „M jak miłość”, Marysia postanowi definitywnie rozstać się z Arturem i złożyć w sądzie pozew rozwodowy. Choć po wyjściu na jaw kolejnej niewierności męża, zarówno przed wyjazdem na Mazury, jak i podczas samego pobytu, Rogowska twardo deklarowała brak szans na wybaczenie oraz zwróciła mu obrączkę, to w głębi duszy nadal wahała się co do słuszności tak radykalnego kroku.

Sytuację skomplikowała niezapowiedziana wizyta Artura na Mazurach, która całkowicie zbiła ją z tropu. W tamtym czasie u boku nowo poznanego Jerzego (Marcin Kwaśny) kobieta zdołała na moment oderwać myśli od problemów, lecz powrót do pustego domu, z którego wcześniej sama wyrzuciła wiarołomnego partnera, na nowo obudził trudne emocje. Samotność sprawiła, że Marysia zaczęła tęsknić za mężem, a wspólne chwile w 1958. odcinku „M jak miłość” dadzą jej złudną nadzieję na uratowanie związku. Ten optymizm nie potrwa jednak długo.

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„M jak miłość”. W 1961. odcinku Rogowska przyłapie Artura na spotkaniu z Joanną

Złudzenia prysną w 1961. odcinku „M jak miłość”, kiedy to Marysia przypadkiem nakryje swojego męża na spotkaniu z kochanką. Będzie to dla niej ogromny cios, gdyż wcześniej Artur przekonywał, że zależy mu wyłącznie na żonie, a tymczasem spotka się z Joanną, która postawi mu ultimatum w sprawie ich dalszych losów. Kobieta zacznie naciskać na deklarację, ponieważ Rogowski otwarcie przyznał jej, że choć nie zamierza wracać do małżonki, to na oficjalny związek z nową partnerką również nie będzie jeszcze gotowy.

Bohaterka w 1961. odcinku „M jak miłość” nie będzie jednak znała treści tej rozmowy. Dla niej sam obraz Artura u boku Joanny stanie się bolesnym dowodem na kontynuację romansu i ostateczne odrzucenie przez męża. To doświadczenie pozbawi Rogowską wszelkich złudzeń i zmotywuje ją do sformalizowania rozstania na drodze sądowej.

Brutalny napad na Agnes w 1961. odcinku „M jak miłość” zmieni plany rozwodowe Marysi

W 1961. odcinku „M jak miłość” widmo rozwodu, które krążyło nad parą od dłuższego czasu, zacznie nabierać realnych kształtów za sprawą zdecydowanej postawy Rogowskiej. Kobieta podejmie wreszcie ostateczną decyzję o złożeniu dokumentów w sądzie, ale niespodziewany splot wydarzeń sprawi, że realizacja tego planu mocno się skomplikuje.

W 1961. odcinku „M jak miłość” małżonkowie będą musieli zmierzyć się z ogromnym dramatem, który paradoksalnie znów ich do siebie zbliży. Zarówno Marysia, jak i Artur zadrżą o życie Agnes (Amanda Mincewicz), ponieważ dziewczyna podczas wspólnej podróży z Basią (Karina Woźniak) padnie ofiarą brutalnej napaści w lesie.

Pobita Rotke w stanie ciężkim trafi do szpitala, a zmartwieni rodzice będą wspólnie czuwać na korytarzu, czekając na informacje od lekarzy, gdyż Rogowska będzie traktować pasierbicę jak własne dziecko. Powstaje pytanie, czy w obliczu takiej tragedii kobieta wycofa wniosek o rozwód z ojcem dziewczyny, a wspólne przeżycia na nowo połączą skłóconych małżonków. Odpowiedź na to poznamy wkrótce.

Kiedy oglądać 1961. odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjna premiera 1961. odcinka „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.