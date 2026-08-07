Dziedzictwo, odcinek 1005: Sinan wścieka się na Aynur. Wcześniej nakrył ją na randce z innym mężczyzną [ZDJĘCIA]

Powrót z podróży i wzruszające wyznanie chłopca

Wiść o zatruciu pokarmowym małego Yusufa natychmiast przerywa podróż poślubną Nany i Poyraza. Chłopiec na szczęście szybko dochodzi do siebie i okazuje wielką radość na widok obojga opiekunów. Wyznaje im wprost, że pragnie, aby już na zawsze pozostali prawdziwym małżeństwem. Poyraz daje Nanie subtelne znaki, że zamierza dokończyć przerwane wyznanie miłości.

Surowy Sinan i rozżalona Aynur

Tymczasem w domu prokuratora panuje chłodna atmosfera. Rozczarowana Aynur spóźnia się do pracy, za co spotyka ją niezwykle szorstka oraz niesprawiedliwa krytyka ze strony wyraźnie zdenerwowanego Sinana.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1005 zostanie wyemitowany, we wtorek, 18 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

6

Sonda Najlepszy turecki serial to... Elif Promyk nadziei Zapukaj do moich drzwi Miłość i przebaczenie Zranione ptaki Zakazany owoc Inny!