La promesa, odcinek 454: Lope zostaje brutalnie pobity! W pałacu wybucha kolejny dramat [ZDJĘCIA]

Catalina i Adrian dzielą się bolesną przeszłością

Po ostatnich wydarzeniach w La Promesie uwagę mieszkańców pałacu przyciąga relacja Cataliny i Adriana. Bohaterowie coraz częściej rozmawiają ze sobą i odkrywają, że łączy ich więcej, niż początkowo przypuszczali.

Podczas szczerej rozmowy oboje opowiadają o swoich miłosnych rozczarowaniach. Catalina i Adrian dzielą się doświadczeniami, które mocno wpłynęły na ich życie i sprawiły, że trudno jest im ponownie zaufać innym osobom.

Ich szczerość może stać się początkiem wyjątkowej więzi. Czy wspólne przeżycia sprawią, że między bohaterami narodzi się uczucie?

María Antonia i Alonso przekraczają granicę

Tymczasem w pałacu dochodzi do wydarzenia, które może mieć poważne konsekwencje. María Antonia całuje Alonsa, a między bohaterami pojawia się napięcie, którego nie mogą dłużej ignorować.

Oboje zdają sobie sprawę, że sytuacja jest skomplikowana. Po chwili emocji postanawiają jednak, że spróbują zapomnieć o tym, co się wydarzyło.

Czy naprawdę uda im się zachować dystans? Tajemniczy moment między Maríą Antonią i Alonsem może stać się początkiem większych problemów, zwłaszcza jeśli prawda wyjdzie na jaw.

Simona ukrywa kontakt z wnukiem. Virtudes odkrywa sekret

Kolejne komplikacje pojawiają się w życiu Simony. Kucharka nadal potajemnie odwiedza swojego wnuczka Adolfita, mimo zakazu wydanego przez jego matkę.

Jej sekret długo pozostaje ukryty, jednak Virtudes odkrywa prawdę. Kobieta dowiaduje się o spotkaniach Simony i stanowczo sprzeciwia się dalszym kontaktom z chłopcem.

Dla Simony sytuacja staje się bardzo trudna. Będzie musiała zdecydować, czy podporządkuje się zakazowi, czy nadal będzie walczyć o relację z wnukiem.

Lope zostaje pobity. Tajemniczy atak zmienia wszystko

Niebezpieczne wydarzenia dotykają również Lope’a. Mężczyzna zostaje brutalnie pobity. Salvador radził Lope, aby dał Verze i Santosowi spokój i zaczął akceptować ich dziwną relację. Jednak nie było to łatwe dla szefa kuchni, ponieważ Santos nieustannie go drażnił, chwaląc się, że „zdobył” jego byłą dziewczynę.

Alonso i Cruz planują wyjątkowy gest dla Manuela

W La Promesie nie zabraknie również rodzinnych emocji. Alonso i Cruz podejmują decyzję dotyczącą Manuela.

Małżonkowie planują wysłać mu rodzinny portret, który ma przypomnieć mu o domu i bliskich podczas trudnego czasu.

Ten gest ma dla Manuela szczególne znaczenie. Bohater przebywa z dala od pałacu i musi mierzyć się z trudnymi wydarzeniami, dlatego wsparcie rodziny może okazać się dla niego niezwykle ważne.

„La Promesa”, odcinek 454 – kiedy i gdzie oglądać?

454. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o godz. 15:05 na TVP2. Odcinek będzie również dostępny online w serwisie TVP VOD.

„La Promesa – pałac tajemnic” – informacje o serialu i obsadzie

„La Promesa – pałac tajemnic” to hiszpański serial kostiumowy osadzony w 1913 roku. Historia skupia się na mieszkańcach arystokratycznej posiadłości La Promesa, gdzie za zamkniętymi drzwiami rozgrywają się rodzinne dramaty, romanse i walki o władzę.

W produkcji występują m.in. Ana Garcés jako Jana, Arturo Sancho jako Manuel, Eva Martín jako Cruz, Manuel Regueiro jako Alonso, María Castro jako Pia, Jordi Coll jako Don Pelayo oraz Teresa Quintero jako Candela. Serial zdobył popularność dzięki emocjonującym historiom bohaterów, licznym sekretom i niespodziewanym zwrotom akcji.

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