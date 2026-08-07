"Panna młoda" odcinki 167-172. Cihan porywa Meliha, a Hancer bierze z nim ślub. Próbuje też się zabić

NN
2026-08-07 14:49

"Panna młoda" weszła w fazę wzmożonej dramy. W nowych odcinkach dojdzie do wielu zwrotów akcji, w tym porwania Meliha przez Cihana, desperackiej próby samobójczej Hancer oraz smutnego ślubu, który skończy się awanturą. Ujawniamy szczegóły odcinków 167, 168, 169, 170, 171 i 172, które ukażą się w dniach 10-15 sierpnia.

Zły Cihan z serialu Panna młoda patrzy spod byka. O jego reakcji na ślub Hancer i Meliha przeczytasz na Eska.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" - Cihan posunie się do przestępstwa, a i tak straci Hancer

W dniach 10-15 sierpnia "Panna młoda" da nam porządnie popalić. Cihan nie wytrzyma i uprowadzi Meliha. Hancer, chcąc go ratować, zagrozi, że popełni samobójstwo. Z konfrontacji wszyscy wyjdą cało, tego samego nie można powiedzieć jednak o sercu Cihana. Jego ukochana weźmie bowiem ślub z Melihem. W tak zwanym międzyczasie w rezydencji na jaw zaczną wychodzić kolejne sekrety. Więcej szczegółów z odcinków 167-172 znajdziecie w poniższych streszczeniach. 

Sonda
"Panna młoda" - z kim powinna być Hancer?

"Panna młoda" odcinek 167. To się wydarzy 10 sierpnia

Cihan pragnie zemścić się na Melihu. Melih postanawia zaciągnąć się na statek. Sinem wraca do rezydencji. Cihan porywa Meliha i wiezie do niego Hancer.

"Panna młoda" odcinek 168. To się wydarzy 11 sierpnia

Zdesperowana Hancer chce popełnić samobójstwo. Hancer znajduje schronienie u Ertugrula, który udziela jej cennych pouczeń. Beyza ogłasza domownikom, że Hancer jest w ciąży.

"Panna młoda" odcinek 169. To się wydarzy 12 sierpnia

Derya mówi Cemilowi prawdę o Hancer. Melih, Hancer i Cihan konfrontują się w domu Cemila. Sinem traci złudzenia co do Meliha. Melih składa propozycję Hancer.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wielkie zmiany w "Pierwszej miłości". Zaskakujące powroty i nowe twarze na ekranie - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 170. To się wydarzy 13 sierpnia

Fadime nie umie wybaczyć synowi. Beyza cynicznie rozgrywa Mukadder i Sinem. Cihan chce wyburzyć stary dom, który kojarzy mu się z Hancer. Hancer odmawia zgody i bierze ślub z Melihem.

"Panna młoda" odcinek 171. To się wydarzy 14 sierpnia

Melih pokazuje Cihanowi akt ślubu z Hancer. Dochodzi do awantury. Cihan ze złości chce zburzyć stary dom. Ertugrul zawiadamia Cemila o ślubie Hancer i Meliha. Sinem robi sobie wyrzuty, że dała się zwieść Melihowi.

"Panna młoda" odcinek 172. To się wydarzy 15 sierpnia

Yonca zdradza Deryi, że widuje i karmi swoje dziecko. Melih i Hancer podejmują wyzwanie Cihana i przychodzą na kolację do rezydencji. Tayyar wyjaśnia Deryi, że dziecko Yoncy trafiło do rodziny Develiolu.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Panna młoda" odc. 173. streszczenie. Okrucieństwo Cihana wobec Hancer sprawi, że Melih "sprowadzi go na ziemię"

Tak będzie wyglądał ślub Hancer i Meliha. Cihan dostanie szału - ZDJĘCIA

W 170. odcinku tureckiego serialu (emisja 13 sierpnia) Hancer podejmie decyzję i zgodzi się wyjść za Meliha.
Galeria zdjęć 52
Izabela Kuna o tym, że "Klara" to jej dziecko, kocie z ludzką twarzą i nowych odcinkach polskiego serialu | Wywiad
Streszczenie
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Panna młoda turecki serial