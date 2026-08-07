"Panna młoda" odcinki 167-172. Cihan porywa Meliha, a Hancer bierze z nim ślub. Próbuje też się zabić

"Panna młoda" - Cihan posunie się do przestępstwa, a i tak straci Hancer

W dniach 10-15 sierpnia "Panna młoda" da nam porządnie popalić. Cihan nie wytrzyma i uprowadzi Meliha. Hancer, chcąc go ratować, zagrozi, że popełni samobójstwo. Z konfrontacji wszyscy wyjdą cało, tego samego nie można powiedzieć jednak o sercu Cihana. Jego ukochana weźmie bowiem ślub z Melihem. W tak zwanym międzyczasie w rezydencji na jaw zaczną wychodzić kolejne sekrety. Więcej szczegółów z odcinków 167-172 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinna być Hancer? Z Cihanem Z Melihem Z kimś innym Z nikim

"Panna młoda" odcinek 167. To się wydarzy 10 sierpnia

Cihan pragnie zemścić się na Melihu. Melih postanawia zaciągnąć się na statek. Sinem wraca do rezydencji. Cihan porywa Meliha i wiezie do niego Hancer.

"Panna młoda" odcinek 168. To się wydarzy 11 sierpnia

Zdesperowana Hancer chce popełnić samobójstwo. Hancer znajduje schronienie u Ertugrula, który udziela jej cennych pouczeń. Beyza ogłasza domownikom, że Hancer jest w ciąży.

"Panna młoda" odcinek 169. To się wydarzy 12 sierpnia

Derya mówi Cemilowi prawdę o Hancer. Melih, Hancer i Cihan konfrontują się w domu Cemila. Sinem traci złudzenia co do Meliha. Melih składa propozycję Hancer.

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"Panna młoda" odcinek 170. To się wydarzy 13 sierpnia

Fadime nie umie wybaczyć synowi. Beyza cynicznie rozgrywa Mukadder i Sinem. Cihan chce wyburzyć stary dom, który kojarzy mu się z Hancer. Hancer odmawia zgody i bierze ślub z Melihem.

"Panna młoda" odcinek 171. To się wydarzy 14 sierpnia

Melih pokazuje Cihanowi akt ślubu z Hancer. Dochodzi do awantury. Cihan ze złości chce zburzyć stary dom. Ertugrul zawiadamia Cemila o ślubie Hancer i Meliha. Sinem robi sobie wyrzuty, że dała się zwieść Melihowi.

"Panna młoda" odcinek 172. To się wydarzy 15 sierpnia

Yonca zdradza Deryi, że widuje i karmi swoje dziecko. Melih i Hancer podejmują wyzwanie Cihana i przychodzą na kolację do rezydencji. Tayyar wyjaśnia Deryi, że dziecko Yoncy trafiło do rodziny Develiolu.

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Tak będzie wyglądał ślub Hancer i Meliha. Cihan dostanie szału - ZDJĘCIA

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