Fenomen serialu "Magda M.". Pamiętacie jego premierę?

Choć dziś może wydawać się to nieprawdopodobne, od premiery pierwszego odcinka serialu "Magda M." minęło już ponad 20 lat. Produkcja zadebiutowała na antenie TVN dokładnie 6 września 2005 roku i z miejsca stała się absolutnym hitem, gromadząc przed telewizorami rzesze wiernych fanów.

Perypetie ambitnej prawniczki, Magdaleny Miłowicz, i jej skomplikowaną relację z Piotrem Korzeckim co tydzień śledziły miliony widzów, a oglądalność ostatnich odcinków sięgała nawet 4,5 miliona. Serial, który pierwotnie miał liczyć trzy sezony, ze względu na ogromne zainteresowanie został przedłużony o czwartą serię. Łącznie wyemitowano 55 odcinków, a produkcja zdobyła prestiżowe nagrody, w tym Telekamerę 2007 w kategorii Serial Obyczajowy oraz nagrodę na festiwalu w Cieszynie.

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Joanna Brodzik i Paweł Małaszyński, czyli para, którą pokochała cała Polska

Sercem całej historii była oczywiście tytułowa Magda Miłowicz, w którą brawurowo wcieliła się Joanna Brodzik. Jej partnerem na ekranie był Paweł Małaszyński, grający czarującego, ale i pełnego tajemnic prawnika, Piotra Korzeckiego. Chemia między tą dwójką elektryzowała widzów i na długo zapisała się w historii polskiej telewizji.

Jednak "Magda M." to nie tylko główni bohaterowie. Na ekranie mogliśmy podziwiać całą plejadę gwiazd, które stworzyły niezapomniane role drugoplanowe. Wśród nich znaleźli się między innymi:

Katarzyna Bujakiewicz jako Mariola Adamska-Płaska.

jako Mariola Adamska-Płaska. Bartłomiej Świderski w roli Sebastiana Lewickiego.

w roli Sebastiana Lewickiego. Bartek Kasprzykowski jako Wojciech Płaska, mąż Marioli.

jako Wojciech Płaska, mąż Marioli. Daria Widawska wcielająca się w postać ambitnej prawniczki Agaty Bieleckiej.

wcielająca się w postać ambitnej prawniczki Agaty Bieleckiej. Doświadczeni aktorzy, tacy jak Piotr Fronczewski, Ewa Kasprzyk, Jan Nowicki i Magdalena Zawadzka, którzy zagrali rodziców głównych bohaterów.

Tak dziś wyglądają gwiazdy "Magdy M.". Czas był dla nich łaskawy?

Emisja ostatniego odcinka "Magdy M." miała miejsce w 2007 roku. Oznacza to, że od finału tej uwielbianej historii minęło już niemal dwie dekady. To szmat czasu, który w naturalny sposób odcisnął swoje piętno na wyglądzie aktorów, których losy z zapartym tchem śledziliśmy na ekranie.

Dla wielu z nich role w serialu TVN były trampoliną do wielkiej kariery, którą z powodzeniem kontynuują do dziś. Inni na pewien czas zniknęli z pierwszych stron gazet. Jedno jest pewne - wszyscy się zmienili. Niektórzy dojrzeli, inni eksperymentowali z wizerunkiem, a jeszcze inni wydają się niemal tacy sami, jak w dniu premiery.

Jak dziś prezentują się Joanna Brodzik, Paweł Małaszyński i pozostali członkowie obsady, którzy skradli serca Polaków? Zapraszamy do naszej galerii, gdzie zobaczycie ich niesamowite metamorfozy na przestrzeni lat. Przekonajcie się sami, kogo dziś najtrudniej byłoby rozpoznać.