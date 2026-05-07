Zanim został amantem polskiego kina, grał na skrzypcach w paryskim metrze

Początki kariery Macieja Zakościelnego są nierozerwalnie związane z muzyką. Talent odziedziczył po rodzicach – mama grała na fortepianie, a tata śpiewał w chórze. On sam ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Stalowej Woli w klasie skrzypiec. Niewiele osób wie, że w młodości wyjechał do Paryża, gdzie zarabiał na życie, grając na skrzypcach w metrze. Choć dwukrotnie próbował dostać się do szkoły teatralnej i ostatecznie studiował w warszawskiej Akademii Teatralnej, nigdy nie uzyskał dyplomu magistra. Mimo to jego talent aktorski szybko został dostrzeżony. Pierwszą rolą, która zapoznała go z szerszą publicznością, była postać Marka Bednarka w serialu "Plebania", w którym występował w latach 2001–2002.

Maciej Zakościelny wspomina swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". To był dla niego piękny czas!

To te role przyniosły mu status gwiazdy. Widzowie go za nie pokochali

Prawdziwym przełomem i rolą, która przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność, była postać podkomisarza Marka Brodeckiego w serialu "Kryminalni". Produkcja TVN emitowana w latach 2004–2008 biła rekordy popularności, a Maciej Zakościelny stał się jednym z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Jego pozycję ugruntowały role w komediach romantycznych Ryszarda Zatorskiego – "Tylko mnie kochaj" (2006) oraz "Dlaczego nie!" (2007), gdzie wcielał się w role uroczych amantów. Aktor udowodnił jednak swoją wszechstronność, przyjmując jedną z głównych ról w serialu historycznym "Czas honoru", gdzie przez sześć lat (2008–2014) grał Bronka Woyciechowskiego, jednego z Cichociemnych. W ostatnich latach widzowie mogli go oglądać m.in. jako doktora Michała Wolskiego w serialu "Diagnoza" oraz w nowej odsłonie kultowej komedii jako Piotra Wolańskiego w filmach z serii "Kogel-mogel".

Nie tylko aktor. Mało kto wie, jaki talent skrywa Maciej Zakościelny

Widzowie pokochali go za naturalny urok, charyzmę i talent, które pozwalały mu wiarygodnie wcielać się zarówno w role policjantów, romantycznych bohaterów, jak i postaci historyczne. Przez lata przylgnęła do niego łatka jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów, a media często określały go mianem "polskiego Brada Pitta". Jednak to nie tylko wygląd i aktorstwo definiują jego postać. Zakościelny jest również utalentowanym muzykiem. Jego pasja do skrzypiec i śpiewu znalazła ujście m.in. w spektaklu "Śpiewając Jazz", gdzie mógł w pełni zaprezentować swoje umiejętności. Ta artystyczna wrażliwość dodaje mu głębi i sprawia, że jest kimś więcej niż tylko gwiazdą ekranu.

Niesamowita metamorfoza Macieja Zakościelnego. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

Na przestrzeni ponad dwóch dekad kariery Maciej Zakościelny przeszedł imponującą wizualną metamorfozę. Na początku drogi zawodowej, w czasach "Kryminalnych", prezentował wizerunek uroczego chłopaka z sąsiedztwa. Młodzieńcza twarz, krótsze włosy i czarujący uśmiech sprawiły, że skradł serca wielu Polek. Wraz z dojrzalszymi rolami, jak ta w "Czasie honoru", jego wizerunek nabierał powagi i męskości. Dziś Maciej Zakościelny to dojrzały mężczyzna, który nie boi się eksperymentować z wyglądem. Często można go zobaczyć z zarostem lub brodą, a jego rysy twarzy nabrały szlachetności. Zmiana z bożyszcza nastolatek w eleganckiego, świadomego swojego stylu mężczyznę jest doskonale widoczna na zdjęciach z różnych etapów jego życia.

44

Jego życie uczuciowe śledziła cała Polska. Dziś jest ojcem dwóch synów

Życie prywatne Macieja Zakościelnego od zawsze budziło zainteresowanie mediów, zwłaszcza jego związki. W latach 2006–2008 był w głośnej relacji z aktorką Izą Miko. Później łączono go m.in. z modelką Dianą Tadjuideen-Pakulską oraz amerykańską aktorką Caity Lotz. Stabilizację odnalazł u boku modelki Pauliny Wyki, z którą pozostawał w nieformalnym związku od 2014 do końca 2023 roku. Para doczekała się dwóch synów: Borysa (ur. 2016) oraz Aleksandra (ur. 2018). Aktor chętnie dzieli się w mediach społecznościowych chwilami spędzonymi z dziećmi, podkreślając, jak ważna jest dla niego rola ojca. Wszystko wskazuje też na to, że gwiazdor jest w związku z Sarą Janicką, piękną tancerką, którą poznał za sprawą udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Czym dziś zajmuje się Maciej Zakościelny? Aktor nie zwalnia tempa

Maciej Zakościelny pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Jesienią 2024 roku wziął udział w popularnym programie rozrywkowym "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie mógł sprawdzić swoje siły na parkiecie. W 2025 roku został uhonorowany odznaczeniem Dumni z Powstańców. Jego kalendarz zawodowy wciąż jest wypełniony po brzegi. Na początku 2026 roku odbyła się premiera filmu "Prendiamoci una pausa" z jego udziałem. Aktor aktywnie prowadzi również swoje profile w mediach społecznościowych, utrzymując stały kontakt z fanami i udowadniając, że jego gwiazda wciąż jasno świeci na firmamencie polskiego show-biznesu.