ME w pływaniu. Sprawdź które miejsce zajęła Polka w sprincie

Trzyetapowa rywalizacja na otwartym akwenie w Paryżu

Piątkowy sprint to bardzo nietypowa konkurencja pływacka, która odbywa się w trudnym formacie pucharowym. Całość rywalizacji składa się z trzech kolejnych rund rozgrywanych dokładnie tego samego dnia. W pierwszej odsłonie zmagań zawodniczki pokonują dystans 1,5 km, co wymaga odpowiedniego rozłożenia sił. Następnie w półfinale trasa zostaje skrócona do 1 km. Ostatecznie w decydującym wyścigu najlepsze pływaczki rywalizują na dystansie zaledwie 500 m.

Sumaryczny dystans, jaki uczestniczki muszą pokonać we wszystkich fazach pucharowych, wynosi równo 3 km. W każdej kolejnej rundzie zawodów bezwzględnie odpadają najwolniejsze uczestniczki wyścigu. Przepisy stanowią, że do ścisłego finału awans może wywalczyć wyłącznie dziesięć najszybszych zawodniczek. Reprezentantka Polski świetnie radziła sobie we wczesnych fazach, zajmując trzecie miejsca w obu początkowych startach. Taki system rywalizacji wyciąga z organizmu ogromne pokłady energii w bardzo krótkim czasie.

Jakie były ostateczne wyniki finału sprinterskiego?

W decydującym starciu sprinterskim Klaudia Tarasiewicz niestety wyraźnie odstawała od ścisłej czołówki. Złoty medal wywalczyła Isabel Gose, która okazała się zdecydowanie najlepsza w każdej serii ze swoim udziałem. Polska pływaczka straciła do triumfującej Niemki dokładnie 14,8 s, co ostatecznie dało jej ósmą lokatę. Srebrny medal zdobyła Węgierka Bettina Fabian, którą od zwyciężczyni wyścigu dzieliło zaledwie 3,1 s. Triumf w sprincie bezpośrednio potwierdza doskonałą dyspozycję niemieckiej zawodniczki.

Na trzecim stopniu podium mistrzostw stanęła utytułowana Włoszka Ginevra Taddeucci. Zawodniczka ta jest dwukrotną złotą medalistką tegorocznych mistrzostw Europy na dystansach 5 i 10 km, a w piątkowym sprincie straciła do Gose 3,7 s. Zmagania pływackie na otwartym akwenie w stolicy Francji nie kończą się jednak na rywalizacji kobiet. Jeszcze w piątek do walki w dokładnie takiej samej konkurencji przystąpią mężczyźni, w tym reprezentant Polski Bartosz Kapała.