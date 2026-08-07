Ranczo. Zaskakująca przemiana Haliny Kozioł. Pierwsza Dama powraca w wielkim stylu! - ZDJĘCIA

Halina Kozioł pierwszą damą w nowym sezonie Rancza

Najnowsza odsłona serialu pt. „Ranczo. Zemsta wiedźm” to wielki powrót uwielbianych przez miliony widzów mieszkańców Wilkowyj. Po dekadzie przerwy na ekranie ponownie zobaczymy Violettę Arlak, która wcieli się w kultową postać Haliny Kozioł. Dotychczasowa gospodyni domowa, znosząca kaprysy i wygórowane polityczne ambicje męża, przeszła niebywałą metamorfozę. Kiedy Paweł Kozioł osiągnął upragniony fotel prezydencki, diametralnie zmieniło się również życie jego żony, która w 11. sezonie serialu zadebiutuje jako pełnoprawna pierwsza dama.

Violetta Arlak o nowej roli Haliny w Ranczu

Reporterzy Telewizji Polskiej postanowili zapytać Violettę Arlak o kulisy odgrywania tak odpowiedzialnej funkcji i dalsze perypetie w jej ekranowym małżeństwie. Aktorka w swoim stylu zasugerowała nieprzewidywalność nadchodzących wydarzeń, zwłaszcza w kontekście relacji z mężem-prezydentem.

„No właśnie troszkę poczuwam się, ale jak to jest? Myślę, że tego nie odczuję do końca, aczkolwiek z tym Koziołem to wszystko jest możliwe. Relacje z Koziołem się pogłębiają, cokolwiek to znaczy”

Dopytywana o to, czym jej bohaterka zaskoczy publiczność, odparła z dystansem:

„No jak teraz pokażemy, jak wyglądam, to już nie zaskoczy”

Niezmienny styl Haliny Kozioł w nowym Ranczu

Stali widzowie serialu z pewnością kojarzą Halinę z jej oryginalnym i wyrazistym sposobem ubierania się, który mocno odróżniał ją od reszty mieszkańców wioski. Z relacji i fotografii udostępnianych z planu filmowego jasno wynika, że wyjątkowy wizerunek postaci zostanie zachowany. Nieodłączna blond fryzura i zamiłowanie do mocnych kolorów nadal będą jej wizytówką, chociaż nowa, państwowa ranga może wiązać się z jeszcze większą dbałością o detale. Fabuła nowych odcinków skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła, który po intensywnym czasie w świecie wielkiej polityki wraca w rodzinne strony, by stawić czoła starym znajomym i nowym problemom.

Ranczo. Prezydent Kozioł znów wykorzysta Dudę? Tak go urobił