Koszmar Eweliny w "Na Wspólnej". Greg znów podniesie na nią rękę. Zrozpaczona kobieta będzie błagać o litość

Greg będzie znęcał się nad Eweliną w 4278. odcinku "Na Wspólnej"

W 4278. odcinku serialu "Na Wspólnej" brutalność Grega wobec Eweliny wejdzie na nowy poziom. Mężczyzna nie ograniczy się już tylko do terroru psychicznego, zastraszania przed wspólnymi wyjściami, czy karania żony za rozmowy z Weroniką i szukanie wsparcia u terapeuty. Sadysta zaczyna stosować wobec niej coraz częściej przemoc fizyczną. W wyniku jednego z pobić Kalska będzie musiała nawet nosić kołnierz ortopedyczny.

Przerażona kobieta z obawy o własne bezpieczeństwo najprawdopodobniej przemilczy to przed córką Jagodą (Laura Zawadka), a także ukryje prawdę przed Weroniką i Lwem (Przemysław Sadowski). Jednak z powodu braku poprawy w zachowaniu męża w 4278. odcinku "Na Wspólnej" Ewelina dotrze do granic swojej wytrzymałości, gdy ataki Grega staną się codziennością.

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Ewelina znów będzie bita przez Grega w "Na Wspólnej"

Z udostępnionych zdjęć z 4278. odcinka "Na Wspólnej" wyłania się dramatyczny obraz: Ewelina siedzi przerażona i skulona w kuchni, a wokół niej walają się przedmioty – buty, pasek, wysypane płatki i doniczka z ziołami. To wyraźny znak, że Greg ponownie wpadnie w szał, zdemoluje pomieszczenie, rozrzuca rzeczy, a co gorsza, prawdopodobnie uderzy żonę. Widok Kalskiego zbliżającego się do niej wywoła u Eweliny paraliżujący strach.

Dowodem na stosowanie przemocy domowej będą widoczne na rękach Eweliny zaczerwienienia i otarcia w 4278. odcinku "Na Wspólnej". Jej oczy wyrażą głębokie przerażenie, które będzie narastać za każdym razem, gdy tyran znajdzie się w pobliżu. Kobieta będzie w ciągłym napięciu, obawiając się kolejnych, coraz okrutniejszych ciosów ze strony męża.

Nieudana ucieczka Eweliny w 4279. odcinku "Na Wspólnej"

W 4278. odcinku "Na Wspólnej" miarka się przebierze i Ewelina nie będzie w stanie dłużej znosić domowego piekła. Jej cierpliwość się skończy, dlatego podejmie drastyczny krok – z płaczem rzuci się w ramiona Weroniki. Roztocka, która już wcześniej domyślała się, że Greg znęca się nad żoną, teraz zyska pewność. Od razu zaoferuje pomoc i wesprze Kalską w planach ucieczki od sadysty. Niestety, Greg nie pozwoli jej tak łatwo odejść.

Ucieczka skończy się fiaskiem, bo w 4279. odcinku "Na Wspólnej" Greg sprowadzi Ewelinę z powrotem do domu. Co gorsza, w 4281. odcinku sprawy przybiorą tragiczny obrót – zdesperowany Kalski podejmie próbę zabójstwa żony. Mężczyzna rzuci się na nią w łazience, najpierw ją dusząc, a następnie próbując utopić w wannie. Życie Eweliny uratuje w ostatniej chwili niespodziewane nadejście córki, bez której finał tej sytuacji byłby prawdopodobnie śmiertelny.