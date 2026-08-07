Świątek kontra Kostiuk w WTA Toronto. Ukrainka rzuca wyzwanie Polce

Ostatni mecz dla Ukrainki

Sobotnie starcie w 1/8 finału będzie piątym bezpośrednim pojedynkiem obu zawodniczek. W dotychczasowej rywalizacji 25-letnia Polka ma korzystniejszy bilans, prowadząc trzy do jednego w wygranych spotkaniach. Jednak to dwa lata młodsza Kostiuk triumfowała w ich ostatnim wspólnym meczu. Ukrainka pokonała reprezentantkę Polski podczas 1/8 finału wielkoszlemowego French Open z wynikiem 7:5, 6:1.

Rywalka polskiej zawodniczki podkreśla odmienne warunki zbliżającego się w weekend spotkania. Przede wszystkim tenisistki zagrają tym razem na twardej nawierzchni, co znacząco wpłynie na styl obu pań. Ukraińska sportsmenka otwarcie przyznaje, że jest zaintrygowana potencjalnymi nowościami w grze Polki. Czeka nas fascynujące sportowe widowisko na twardych kanadyjskich kortach.

"- Na pewno odniosłam duże zwycięstwo nad nią w Paryżu, bardzo jestem ciekawa, co zmieni teraz zmieni Iga. Zobaczę, jakiej zmiany ja dokonam. Teraz jednak zagramy na kortach twardych, wtedy to była mączka. Inna nawierzchnia, inna gra. Myślę, że to będzie świetny mecz, jestem podekscytowana, że znowu się z nią zmierzę - powiedziała Ukrainka."

Kto czeka na zwyciężczynię?

Marta Kostiuk zajmuje obecnie jedenaste miejsce w światowym rankingu i notuje swój życiowy sezon. Na początku maja osiągnęła największy dotychczasowy sukces, wygrywając zmagania rangi WTA Masters 1000 na madryckich kortach ziemnych. Następnie po raz pierwszy w karierze dotarła do półfinału imprezy wielkoszlemowej rozgrywanej w Paryżu. Identyczny rezultat powtórzyła później podczas prestiżowego turnieju w Wimbledonie.

Triumfatorka polsko-ukraińskiego pojedynku ma już zarysowaną ścieżkę w kolejnej fazie turnieju. W ćwierćfinale zwyciężczyni zmierzy się z utytułowaną rywalką, co zwiastuje ogromne emocje dla wszystkich kibiców. Lepsza z tej pary trafi na rozstawioną z numerem trzecim Amerykankę Jessikę Pegulę. Alternatywną przeciwniczką na tym etapie może być grająca z turniejową piętnastką Rosjanka Diana Sznajder.