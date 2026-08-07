Tajemnica angażu Daniela Olbrychskiego do Rancza wyszła na jaw. Producent wyjaśnia wszystko

Daniel Olbrychski zastąpi słynnego aktora? Zasiadł na ławeczce w Wilkowyjach

Kontynuacja polskiego hitu przyciąga uwagę widzów przed telewizyjną premierą. Prace na planie ruszyły dokładnie 9 czerwca. Wśród gwiazd przed kamerą zameldował się Daniel Olbrychski, a jego angaż od razu wywołał skrajne emocje fanów.

Fani wprost kwestionowali sens angażowania nowej osoby w miejsce tak legendarnego bohatera, jakim był Stach Japycz. Sieć zalała fala opinii wymierzonych bezpośrednio w samego artystę oraz jego minone publiczne wypowiedzi. Mimo silnej krytyki produkcja stanowczo obstawała przy swoim wyborze.

Obecność słynnego artysty w fikcyjnej miejscowości potwierdziły ostatecznie udostępnione w sieci materiały zza kulis. Nowy nabytek obsady zaprezentował się w kowbojskiej stylizacji, zakładając kapelusz, skórzaną kurtkę oraz charakterystyczne buty. Mężczyzna zajął miejsce na kultowej ławce przed sklepem u boku stałych bywalców.

Towarzyszyli mu tam doskonale znani Solejuk, Hadziuk oraz Pietrek, w których wcielają się odpowiednio Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus i Piotr Pręgowski, a także nieodłączny Mamrot. Świeża krew błyskawicznie wtopi się w wiejskie realia.

Kogo dokładnie zagra Daniel Olbrychski w serialu „Ranczo”?

Angaż utytułowanego gwiazdora ma swoje mocne uzasadnienie fabularne. Na ekranie zobaczymy go jako Ignacego Japycza, czyli powracającego z Australii krewnego słynnej serialowej rodziny. Ekipa filmowa trzyma w tajemnicy dokładne losy tej postaci, jednak samo pojawienie się kolejnego z rodu otwiera przed scenarzystami nowe drogi.

Kluczowy dla powstania tego bohatera okazał się zamysł z przeszłości. Koncepcja narodziła się w głowie Andrzeja Grembowicza, pracującego dawniej pod pseudonimem Robert Brutter.

Producent serialu „Ranczo” ujawnia kulisy powrotu. Skąd wziął się pomysł na Daniela Olbrychskiego?

Producent Maciej Strzembosz przyznał, że angaż słynnego aktora to pomysł sprzed wielu lat. Sprawa wynika bezpośrednio z zamysłów Andrzeja Grembowicza, stanowiącego jeden z kluczowych filarów twórczych całego telewizyjnego hitu.

Tło wydarzeń wyjaśnia to kontrowersyjne posunięcie. Ekipa nie szukała wyłącznie głośnego nazwiska do odświeżonego składu. Zatrudnienie wybitnego artysty to po prostu realizacja wizji, którą lata temu nakreślił jeszcze sam zmarły tragicznie współtwórca telewizyjnego hitu.

Andrzej Grembowicz (Robert Brutter) bardzo chciał napisać rolę dla Daniela Olbrychskiego. Ale nie zdążył. Pojawienie się w serialu Ignaca Japycza jest spełnieniem jego woli – przekazał Maciej Strzembosz.

Zmarły scenarzysta zapisał się w historii polskiej telewizji. To on tworzył potęgę serialu „Ranczo”

Triumf tej telewizyjnej opowieści to potężna zasługa Grembowicza. Twórca pisał teksty do takich hitów jak „Rodzina zastępcza” oraz „Ekstradycja”. Jego nazwisko widnieje również w napisach końcowych znanych kinowych produkcji, w tym „Fuksa”, „Wtorku”, „Nocnego graffiti” czy filmu „Wszystko będzie dobrze”.

Wkład pisarza w to dzieło wychodził poza tworzenie dialogów. Artysta układał także teksty piosenek dla telewizyjnych bohaterów. Stworzył między innymi „Hymn PPU”, „Koszmar życia”, „To tylko sny”, a do tego „Piosenkę Pietrka” i utwór „Ty jesteś dla mnie jak sen”.

Artysta zmarł w 2018 roku, nie dożywając reaktywacji hitu. Jego śmiały plan względem utytułowanego aktora przetrwał w pamięci ekipy. Po latach ta konkretna koncepcja doczeka się w końcu faktycznej realizacji w nowych odcinkach telewizyjnego formatu.

Zastępstwo za Franciszka Pieczkę? Producent stawia sprawę jasno

Olbrychski w żadnym wypadku nie stanowi zastępstwa za Franciszka Pieczkę. Pamiętny Stach to bohater niemożliwy do skopiowania, a sprowadzony po latach Ignacy stanowić będzie w pełni odrębną postać.

Sympatia fanów dla powracającego krewnego pozostaje tajemnicą. Oceny pojawią się wraz ze świeżymi epizodami. Telewizyjna premiera w grudniu 2026 roku.

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