Polska "Dzielnica strachu" niczym "Peaky Blinders". Filip Gurłacz zdradził, na co czeka w nowych odcinkach

Choć nie gra głównego bohatera, Filip Gurłacz skradł serca widzów swoją kreacją w "Dzielnicy strachu". Jak sam przyznaje, tym razem przyszło mu wykreować bohatera, który tworzy problemy, zamiast je rozwiązywać.

Filip Gurłacz o "Dzielnicy strachu". Co się wydarzy w nowych odcinkach? | Wywiady ESKA

"Dzielnica strachu" - nowe odcinki to zupełnie inny wymiar zagrożenia? Filip Gurłacz tłumaczy porównaniem do "Peaky Blinders"

Przy okazji premiery "Podlasia", nowej komedii Netflixa, w której zagrał Filip Gurłacz, udało mi się podpytać go o nowe odcinki "Dzielnicy strachu". "Tam się teraz dzieje... ciekawie" - zaczął, a następnie porównał polski kryminał do kultowego już "Peaky Blinders".

Wszyscy kojarzymy "Peaky Blinders", zresztą film jest teraz na topie. Jestem fanem tej serii i tam chodzi o to, że ten przeciwnik jest coraz dalej i jest coraz większy. Tu jest podobnie, w tej "Dzielnicy strachu". Teraz przeciwnik jest jeszcze większy i bardziej znaczący i trzeba sobie z nim poradzić - skwitował.

"Dzielnica strachu" z wątkiem miłosnym - na to Filip Gurłacz czeka najbardziej

Filip odmówił ujawnienia szczegółów, "Nie wiem, czy mogę [powiedzieć] czy nie, ale nie chcę" - przyznał ze śmiechem, ale zapowiedział, że w nadchodzących odcinkach Hrabiego czeka wątek... romantyczny.

Ale mój wątek w "Dzielnicy strachu" nie jest, jakby to powiedzieć, wątkiem wiodącym. To jest jednak serial kryminalny, który polega na rozwiązywaniu spraw przez policję, a ja gram "tego złego". Ja nie rozwiązuję spraw, ja je tworzę. Tzn. problemy. Więc intensywność, jeżeli chodzi o obecność mojego bohatera w tym serialu, jest na niezmiennym poziomie ośmiu dni [zdjęciowych], to wychodzi kilku, może kilkunastu odcinków na przestrzeni całego sezonu i paru moich wątków. Ja jestem bardzo ciekaw wątku miłosnego, jeżeli chodzi o Hrabiego, czy to się rozwinie czy nie. Tak mogę zachęcić ciebie i państwa do oglądania - podsumował.

Nowe odcinki "Dzielnicy strachu" można oglądać od poniedziałku do czwartku, o godz. 21:00, na antenie a kanale Puls 2.