Ile to jest 50+6×9−6×4=? Tylko nieliczni potrafią obliczyć w mniej niż 15 sekund

Dla wielu z nas słowo "matematyka" przywołuje wspomnienia szkolnych ławek, skomplikowanych wzorów i niekończących się zadań domowych. Nierzadko kojarzy się z przymusem, stresem i trudnościami, co skutecznie zniechęca do głębszego poznania jej fascynującego świata. Jednak to błędne i krzywdzące skojarzenie! Matematyka nie musi być jedynie szkolnym obowiązkiem, może być również przyjemną i stymulującą formą spędzania wolnego czasu. Co więcej, rozwiązywanie łamigłówek, zagadek matematycznych i obliczanie prostych działań matematycznych to doskonały trening dla naszego mózgu, który przynosi wymierne korzyści w codziennym życiu. Rozwiązywanie matematycznych łamigłówek to doskonały sposób na wzmocnienie zdolności logicznego myślenia, które przydają się w każdej dziedzinie życia - od rozwiązywania problemów w pracy, po podejmowanie codziennych decyzji. Warto więc każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę na trening naszego mózgu.

Ile to jest 50+6×9−6×4=? Rusz głową i oblicz w mniej niż 15 sekund

Matematyczne wyzwania nie wymagają specjalistycznej wiedzy - często wystarczą podstawowe umiejętności i odrobina ciekawości. To świetny sposób, by połączyć przyjemne z pożytecznym: zrelaksować się, a jednocześnie zadbać o kondycję swojego mózgu. Wiecie już, ile to jest 50+6×9−6×4=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 50+6×9−6×4=? - rozwiązanie krok po kroku

Obliczanie wykonujemy zgodnie z kolejnością działań (najpierw mnożenie, potem dodawanie i odejmowanie):

1. Najpierw wykonujemy mnożenie:

6 × 9 = 54

6 × 4 = 24

Podstawiamy do działania:

50 + 54 − 24

2. Teraz wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności zapisu od lewej do prawej:

50 + 54 = 104

104 − 24 = 80

Poprawny wynik działania: 50+6×9−6×4=80

Udał wam się uzyskać poprawny wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!