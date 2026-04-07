Rozsyp to w doniczce wiosną. Zamiokulkas błyskawicznie wypuści gąszcz nowych liści

Pielęgnacja zamiokulkasa. Ten prosty trik sprawi, że roślina obrodzi nowymi liśćmi

Zamiokulkas to idealny wybór dla początkujących hodowców oraz osób zapracowanych, które zapominają o regularnym podlewaniu. Pochodząca z trudnych warunków klimatycznych Afryki roślina jest niezwykle odporna na suszę i wahania temperatur, a badania potwierdzają jej doskonałe właściwości oczyszczające powietrze z toksyn. Co istotne, zamiokulkas zdecydowanie lepiej znosi przesuszenie niż przelanie, a zimą nie wymaga zraszania, dobrze radząc sobie w ogrzewanych pomieszczeniach. Kluczem do sukcesu w jego uprawie jest odpowiednie podłoże – eksperci zalecają żyzną, przepuszczalną ziemię o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,5), którą można nabyć w specjalistycznych sklepach. Niezbędny jest również drenaż na dnie doniczki, podobnie jak w przypadku storczyków, chroniący system korzeniowy przed gniciem spowodowanym nadmiarem wody.

Wraz z nadejściem wiosny rośliny doniczkowe rozpoczynają intensywny wzrost i potrzebują dodatkowego wsparcia, by wypuszczać nowe pędy. Ograniczony dostęp do składników pokarmowych w doniczce sprawia, że nawożenie staje się koniecznością. Jeśli twój zamiokulkas przestał rosnąć i wygląda marnie, wypróbuj prosty, domowy sposób na jego odżywienie. Wymieszaj górną warstwę ziemi z łupinami słonecznika lub podsyp roślinę zmielonymi w całości nasionami. Słonecznik to prawdziwa bomba witaminowa, bogata w potas, wapń, magnez, cynk, selen, miedź, mangan i żelazo. Taki naturalny zastrzyk substancji odżywczych błyskawicznie poprawi kondycję rośliny i pobudzi ją do tworzenia nowych, bujnych liści.

