Rozsyp to w doniczce wiosną. Zamiokulkas błyskawicznie wypuści gąszcz nowych liści

Karolina Piątkowska
2026-04-07 14:47

Zamiokulkas to popularna roślina doniczkowa, często nazywana "żelazną" ze względu na swoją niesamowitą wytrzymałość. Doskonale radzi sobie w domowych warunkach i wybacza błędy w uprawie. Podobnie jak inne okazy, wiosną potrzebuje jednak odpowiedniego odżywienia, by odzyskać siły po zimie. Zastosuj ten prosty zabieg w kwietniu, a twój zamiokulkas szybko nagrodzi cię nowymi pędami.

Dlaczego zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści?

Zamiokulkas to idealny wybór dla początkujących hodowców oraz osób zapracowanych, które zapominają o regularnym podlewaniu. Pochodząca z trudnych warunków klimatycznych Afryki roślina jest niezwykle odporna na suszę i wahania temperatur, a badania potwierdzają jej doskonałe właściwości oczyszczające powietrze z toksyn. Co istotne, zamiokulkas zdecydowanie lepiej znosi przesuszenie niż przelanie, a zimą nie wymaga zraszania, dobrze radząc sobie w ogrzewanych pomieszczeniach. Kluczem do sukcesu w jego uprawie jest odpowiednie podłoże – eksperci zalecają żyzną, przepuszczalną ziemię o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5-6,5), którą można nabyć w specjalistycznych sklepach. Niezbędny jest również drenaż na dnie doniczki, podobnie jak w przypadku storczyków, chroniący system korzeniowy przed gniciem spowodowanym nadmiarem wody.

Wraz z nadejściem wiosny rośliny doniczkowe rozpoczynają intensywny wzrost i potrzebują dodatkowego wsparcia, by wypuszczać nowe pędy. Ograniczony dostęp do składników pokarmowych w doniczce sprawia, że nawożenie staje się koniecznością. Jeśli twój zamiokulkas przestał rosnąć i wygląda marnie, wypróbuj prosty, domowy sposób na jego odżywienie. Wymieszaj górną warstwę ziemi z łupinami słonecznika lub podsyp roślinę zmielonymi w całości nasionami. Słonecznik to prawdziwa bomba witaminowa, bogata w potas, wapń, magnez, cynk, selen, miedź, mangan i żelazo. Taki naturalny zastrzyk substancji odżywczych błyskawicznie poprawi kondycję rośliny i pobudzi ją do tworzenia nowych, bujnych liści.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki?
