Panna młoda, odcinek 69: Hancer przeprowadzi się do rezydencji. Nastąpi kolejny przełom życia z mężem? - ZDJĘCIA

Hancer zamieszka z Cihanem w 69 odcinku "Panny młodej"

Wszystko zacznie się w starym domu, gdzie Hancer nadal będzie próbowała pogodzić obowiązki wobec chorego brata z życiem małżeńskim. Derya jasno postawi sprawę i da jej do zrozumienia, że jej miejsce jest przy mężu. Zwróci uwagę, że pozostanie w domu rodzinnym może wzbudzić podejrzenia i tylko pogłębi napięcia.

Hancer początkowo będzie się opierać. Podkreśli, że nie czuje się mile widziana w rezydencji i przypomni, że Mukadder nie chce jej pod swoim dachem. Mimo to sytuacja szybko wymknie się spod jej kontroli – Cihan usłyszy fragment rozmowy i podejmie decyzję za nią.

Chwilę później wprost oznajmi.

– Hancer, przygotuj się. Wracamy do domu.

Te słowa nie pozostawią miejsca na sprzeciw. Bohaterka, choć niepewna, ostatecznie ruszy za mężem do rezydencji, co stanie się symbolicznym krokiem w ich relacji.

Powrót Hancer do rezydencji wywoła burzę. Beyza nie odpuści

Pojawienie się Hancer w rezydencji nie przejdzie bez echa. Już od progu na drodze pary stanie Beyza, która nie ukryje zaskoczenia i rosnącej frustracji. Z czasem stanie się jasne, że jej emocje są znacznie silniejsze, niż ktokolwiek przypuszczał. Widok Cihana i Hancer razem, wchodzących do domu jak prawdziwe małżeństwo, tylko podsyci jej gniew. Tym bardziej że mężczyzna okaże żonie czułość, której Beyza nie będzie w stanie zignorować.

To jednak dopiero początek. W kolejnych scenach Beyza spróbuje zbliżyć się do byłego męża i przypomni mu o ich wspólnej przeszłości. Nie zawaha się nawet zasugerować, że może ujawnić kompromitujące informacje, jeśli nie odzyska jego uwagi.

Cihan pozostanie jednak nieugięty i jasno postawi granice, podkreślając, że jego relacja z Hancer jest teraz najważniejsza.

Nowy etap czy początek kolejnego konfliktu?

Przeprowadzka Hancer do rezydencji uruchomi lawinę wydarzeń. Mukadder szybko dowie się, że syn sprowadził żonę do domu, mimo jej wyraźnego sprzeciwu. To doprowadzi do kolejnej konfrontacji, w której padną ostre słowa i wzajemne oskarżenia.

Dla Hancer będzie to moment próby – z jednej strony zbliży się do Cihana, z drugiej znajdzie się w samym centrum rodzinnego konfliktu.