Ten domowy trik wypłoszy kreta w mgnieniu oka. Wystarczy tylko 1 składnik wlany do kopca

Obecność kretów wiąże się ze zniszczonymi trawnikami i uprawami, jednak z powodzeniem można je wypłoszyć w sposób humanitarny.

Wystarczy zastosować domowe patenty, które efektywnie zniechęcą te ssaki do przebywania na naszej posesji.

Zobacz, jak bez wysiłku sporządzić i zaaplikować ten preparat, aby wyprosić nieproszonych gości ze swojego podwórka.

Jak skutecznie i humanitarnie pozbyć się kreta z ogrodu?

Wraz z nadejściem wiosny wielu właścicieli posesji rusza do prac porządkowych na zewnątrz. Właśnie wtedy na trawnikach często pojawiają się charakterystyczne kopce, które spędzają sen z powiek ogrodnikom. Krety uchodzą za szkodniki niszczące systemy korzeniowe, rujnujące murawy i uszkadzające instalacje nawadniające. Z drugiej strony ich podziemna aktywność spulchnia i napowietrza ziemię, co służy florze. Niemniej jednak widok zrujnowanego trawnika od razu rodzi pytania o metody zwalczania intruza. Ponieważ krety podlegają ochronie, należy sięgać wyłącznie po rozwiązania humanitarne. Znakomicie w tej roli sprawdzają się naturalne odstraszacze, a w szczególności czosnkowy napar.

Czosnkowy odstraszacz na kreta. Zalej wrzątkiem i wlej do kopca

Wywary na bazie czosnku to jeden z najbanalniejszych sposobów na wykurzenie tych zwierząt. Kret fatalnie znosi ten ostry aromat, dlatego po jego wyczuciu natychmiast ewakuuje się w inne, bezpieczniejsze miejsce. Receptura jest prosta: wystarczy rozgnieść 10 ząbków czosnku i zalać je 2 litrami wrzącej wody. Po całkowitym wystudzeniu miksturę aplikujemy bezpośrednio do wnętrza kopca. Aby spotęgować efekt, można wpuścić tam odrobinę olejku miętowego bądź eukaliptusowego, których te ssaki także unikają. Na koniec dziury należy przysypać ziemią, by drażniąca woń nie ulatniała się z podziemnych korytarzy. Środek ten dość szybko wietrzeje, szczególnie po opadach deszczu. Z tego powodu zabieg trzeba ponawiać co kilka dni, a nawet codziennie przez minimum tydzień lub dwa. Taki płyn w żaden sposób nie rani zwierzęcia, a jedynie skutecznie je zniechęca do kopania na danym terenie.

Inne sprawdzone metody na kreta na trawniku: żywołapki i maślanka

Istnieją także inne techniki radzenia sobie z tym problemem. Na rynku dostępne są specjalne żywołapki, czyli rurkowe pułapki tunelowe montowane bezpośrednio pod powierzchnią gruntu. Kolejną opcją jest wykorzystanie odstraszaczy zapachowych, takich jak zwykła maślanka wlewana wprost do kreciej nory. Jej specyficzna woń błyskawicznie przepędza intruza z działki. Sprawdzonym patentem jest ponadto wbicie w ziemię długiego kija i nałożenie na jego czubek pustej puszki z metalu, która pod wpływem wiatru generuje drażniące dla kretów dźwięki i wibracje.