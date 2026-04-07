Dziedzictwo, odcinek 889: Szokująca decyzja Nany! Postanawia oddać się w ręce Trucizny, by chronić innych!

W poprzednim odcinku (888) W poprzednim odcinku Doga z pomocą Nese zorganizowała przyjęcie w ogrodzie, podstępnie zwabiając rodziców i namawiając ich do tańca, podczas gdy Ayse i Ferit starali się stłumić uczucia. Sinan pomógł Aynur otworzyć zatrzaśnięte drzwi, a ona podzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa, robiąc na nim ogromne wrażenie. Poyraz i Nana tropili Nazli, lecz dzięki podsłuchom Truciźnie udało się uciec. Poyraz nie chciał poświęcić Nany i Yusufa mimo groźby.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 889

Ayse i Ferit nie są w stanie mieszkać pod jednym dachem. Napięcie między nimi rośnie, gdy Doga podpisuje swój obrazek, używając nazwiska Koraya. Sinan dowiaduje się, że to nie Aynur jest winna awarii lodówki. Gdy dzwoni do niej z przeprosinami, przypadkiem słyszy jej rozmowę z Adalet, podczas której Aynur nazywa go gburem. Urażony, szybko się rozłącza. Poyraz nie ustaje w poszukiwaniach siostry. Cennet po raz kolejny próbuje namówić go, by przekazał Nanę i Yusufa Truciźnie. Nana nie może pogodzić się z myślą, że z jej powodu znowu ktoś naraża własne życie. Postanawia oddać się w ręce Trucizny. Gdy Ferit idzie na komendę, by spotkać się z Volkanem, wpada na prokurator Leylę. Kobieta pracuje nad gangiem, który kiedyś rozpracował Ferit. Prosi go o pomoc i obiecuje pomóc powrócić do służby.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 889. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

