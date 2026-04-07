Znamy datę wielkiego finału 5. edycji "Farmy". Ten pojedynek zmieni absolutnie wszystko

Zbliża się finał 5. sezonu "Farmy"

Piąta odsłona popularnego reality show, która gości na antenie od 16 lutego, nieubłaganie wkracza w swoją decydującą fazę. Twórcy formatu przekazali oficjalną informację, że ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi 7 maja w specjalnym odcinku realizowanym na żywo.

Właśnie tego wiosennego wieczoru sympatycy formatu zadecydują o ostatecznym triumfatorze piątej serii. Do bezpośredniego starcia o nagrodę główną stanie troje najwytrwalszych uczestników, a o losach ich ostatecznego zwycięstwa przesądzą wiadomości SMS nadsyłane przez zaangażowanych telewidzów.

Zacięta rywalizacja i eliminacje w programie Polsatu

Na wiejskim gospodarstwie przebywa obecnie już tylko ośmiu rywali. Każda mijająca doba przynosi potężną dawkę stresu, wymusza podejmowanie drastycznych kroków i zaostrza bezkompromisowy bój o przepustkę do wielkiego finału. Produkcja wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem odbiorców i wysoką oglądalnością, a dynamika starć rośnie z każdą kolejną emisją. Właśnie na tym etapie rozpoczyna się bezpardonowa walka o najwyższą stawkę i przetrwanie.

Aksel i Henryk w decydującym starciu na "śmierć i życie"

Lada moment miłośnicy formatu będą świadkami jednej z najbardziej elektryzujących potyczek w trwającym sezonie. Na piaszczystej arenie zmierzą się bezpośrednio Henryk oraz Aksel, czyli dwaj potężni zawodnicy, którzy od pierwszych dni imponowali niesamowitą determinacją i wolą walki.

W tej decydującej konfrontacji absolutnie nikt nie może pozwolić sobie na chociażby najdrobniejsze potknięcie. Rygorystyczne zasady nagłej śmierci sprawią, że przegrany bezpowrotnie opuści wiejskie mury i na zawsze pożegna się z szansą na prestiżową wygraną w telewizyjnym show.

Polsat przygotował niespodziankę dla widzów "Farmy"

Telewizja odpowiedzialna za realizację formatu zaplanowała również specjalny gest w kierunku swojej wiernej widowni. Ponieważ w Poniedziałek Wielkanocny stacja zrezygnowała z tradycyjnej emisji, widzowie mogą liczyć na wyjątkową formę telewizyjnego zadośćuczynienia zgotowaną przez producentów. W środę (8 kwietnia) wyjątkowo dwa odcinki — o godz. 20:30 i 21:30.

Piąta odsłona show oficjalnie zostanie zapamiętana w kronikach stacji jako najdłuższa w całych dziejach tej produkcji. Zwiększona liczba wyemitowanych odcinków gwarantuje jeszcze większą dawkę gigantycznego napięcia, niespodziewanych roszad oraz szokujących posunięć, które nieustannie przyciągają przed telewizory rzesze wiernych Polaków.

Pewne pozostaje tylko jedno — finisz obecnej serii będzie niezwykle brutalny, a nawet najdrobniejszy błąd w ocenie sytuacji może błyskawicznie kosztować upragnione miejsce w wielkim finale.

O której godzinie i w jakie dni oglądać odcinki "Farmy"?

Najnowsze zmagania na wiejskim gospodarstwie można śledzić tradycyjnie przez pięć dni w tygodniu na ogólnopolskiej antenie telewizji Polsat.

Od poniedziałku do czwartku premierowe odcinki startują punktualnie o godzinie 20:30, natomiast w każdy piątek telewizyjna emisja rozpoczyna się dokładnie o 19:55.