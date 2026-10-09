Pokonał "Lalkę" i jeden z najlepszych tytułów Netflixa. Ten serial oglądają teraz wszyscy

"Lalka" i "Na wschód od Edenu" zdetronizowane. Netflix ma nowy hit

Wrzesień stał pod znakiem "Lalki", która spolaryzowała polskie społeczeństwo, potem nadszedł czas na adaptację innego klasyka - tym razem amerykańskiego. "Na wschód od Edenu" uchodzi z kolei za jeden z najbardziej ambitnych i jakościowych seriali Netflixa (i z opinią tą się w całej rozciągłości zgadzam). Oba tytuły przyciągały tłumy, lecz teraz musiały ustąpić miejsca miksowi thrillera i fantastyki w postaci miniserialu "W głębinach". To on obecnie okupuje pierwsze miejsce na liście najchętniej oglądanych produkcji w Polsce.

Dlaczego "Carrie" tak bardzo różni się od książki Kinga? Mike Flanagan ujawnia nam kulisy serialu Prime Video | Wywiady ESKA

"W głębinach" - o czym opowiada serial?

Calvin Penney (Josh Hartnett) to uparty rybak o wielkim sercu z miasteczka na Nowej Fundlandii, który wciąż nie może otrząsnąć się po tajemniczej śmierci ojca przed kilkudziesięcioma laty. Kiedy niezidentyfikowane morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne miasto, Calvin jest zmuszony podjąć walkę, by ochronić swoją społeczność. Zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi Wade'owi (Charlie Heaton) i reszcie rodziny,

Calvin łączy siły z przybyłą na wyspę badaczką morską (Mackenzie Davis), by stawić czoła stworzeniu i odkryć skrywane tajemnice wyspy, zanim będzie za późno. Ten wzruszający, zabawny, ale też trzymający w napięciu sześcioodcinkowy miniserial o lokalnych legendach porusza tematykę rodziny, społeczności i zmian, które są zarówno przerażające, jak i nieuniknione.

CZYTAJ TEŻ: Cała Polska kłóci się o "Lalkę". Magdalena Cielecka broni twórców: "Sztuka ma nas drażnić" [WYWIAD]

"W głębinach" - będzie 2. sezon?

"W głębinach" promowany jest jako miniserial, a te co do zasady liczą tylko jeden sezon, zatem szanse na powstanie nowych odcinków są tu znikome - choć nie zerowe. Showrunner, Jesse McKeown, potwierdził w rozmowie z Radio Times, że nie planuje drugiego sezonu: - To serial limitowany. Chcieliśmy stworzyć coś, co byłoby wyjątkowym wydarzeniem, a zarazem stanowiło zamkniętą i satysfakcjonującą całość; ale nie wyklucza, że jeśli Netflix uzna, że taki hit żal porzucać, to da się namówić na nakręcenie kolejnych odcinków.

- Uwielbiam tych bohaterów i ten świat, więc nigdy nie mówię nigdy, lecz jest to serial limitowany i tak właśnie wygląda jego finał - skwitował twórca.

CZYTAJ TEŻ: To one znęcały się nad Carrie White. Aktorki zdradzają nam kulisy [WYWIAD]