„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Ula opublikuje w internecie wyznanie o gwałcie

Dramat studentki rozpoczął się w 4295. odcinku, gdy po oblanym egzaminie wykładowca zaproponował jej dodatkowe konsultacje. W 4310. odsłonie serialu mężczyzna ściągnął ją do swojego mieszkania pod pretekstem przekazania materiałów edukacyjnych i dosypał jej do soku substancję odurzającą. W 4311. odcinku dziewczyna ocknęła się w domu Wysockiego z luką w pamięci, a gospodarz wmawiał jej, że poprzedniej nocy do niczego nie doszło. Dopiero w 4312. odcinku Hofferówna odkryła na swoim ciele zasinienia, które uświadomiły jej, że padła ofiarą gwałtu. Gdy sprawca przeszedł do szantażu, Ula przestała traktować tę sytuację jako zwykłe nieporozumienie. W 4319. odcinku otwarcie skonfrontowała się z oprawcą i złożyła w dziekanacie pismo o zmianę egzaminatora.

Młoda kobieta postanowi przerwać milczenie w sprawie dramatu, który zgotował jej pracownik uczelni. W 4321. odcinku „Na Wspólnej” bohaterka zarejestruje przejmujące wideo, w którym opowie o szczegółach gwałtu i udostępni ten materiał w przestrzeni internetowej. Studentka zdecyduje się na upublicznienie swojej traumy, mimo że ten krok będzie wiązał się z kolejnym ogromnym obciążeniem psychicznym po ujawnieniu brutalnej napaści.

„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Kamil zażąda od dziekana zawieszenia Wysockiego

Ojciec skrzywdzonej dziewczyny natychmiast podejmie stanowcze kroki w jej obronie. W 4321. odcinku „Na Wspólnej” Kamil Hoffer wywrze presję na dziekanie, domagając się natychmiastowego zawieszenia Wysockiego w obowiązkach służbowych. Lekarz uzna, że w obliczu tak ciężkich zarzutów wykładowca musi zostać odsunięty od pracy ze studentkami. Nawet pozytywna reakcja władz uniwersyteckich nie zamknie jednak całej sprawy, ponieważ równolegle ruszy procedura policyjna. Podczas składania zeznań Iga Przybysz (Lidia Sadowa) wyjaśni poszkodowanej, że same wiadomości tekstowe od wykładowcy stanowią zbyt słaby materiał dowodowy. Dla Hofferówny będzie to sygnał, że publiczne wyznanie prawdy to dopiero pierwszy etap trudnej batalii.

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że wcześniejsze próby znalezienia pomocy na uniwersytecie zakończyły się fiaskiem. W 4320. odcinku dziewczyna przystąpiła do egzaminu poprawkowego z histologii, który ponownie przeprowadzał Wysocki. Oddelegowana przez uczelnię obserwatorka pozostała całkowicie bierna wobec zachowania wykładowcy, który jawnie odgrywał się na swojej ofierze. Roztrzęsiona i zapłakana studentka po powrocie do domu zrelacjonowała całe zajście swojemu ojcu. Z tego powodu Kamil postanowi osobiście wymusić na władzach wydziału zdecydowane działania. Równocześnie Ula stanie przed koniecznością zgromadzenia twardych dowodów, które potwierdzą jej oskarżenia wobec oprawcy.

„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Dex będzie chciał zemścić się na wykładowcy Uli

Kamil nie będzie jedynym mężczyzną, który zechce interweniować na terenie uniwersytetu. W 4321. odcinku „Na Wspólnej” Hoffer natknie się na uczelni na wściekłego Dexa, który będzie gotów osobiście policzyć się z oprawcą swojej partnerki. Chłopak nie będzie potrafił pogodzić się z tym, że człowiek odpowiedzialny za krzywdę jego ukochanej wciąż bezkarnie pracuje ze studentami. Mimo ogromnych emocji Dex stanie przed trudnym zadaniem powstrzymania się od samosądu.

„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod serialu TVN?

Cieszący się niesłabnącą popularnością serial „Na Wspólnej” to jedna z najdłużej obecnych na ekranach polskich produkcji, którą stacja TVN pokazuje od poniedziałku do czwartku. Premiera 4321. odcinka odbędzie się we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN. Widzowie znajdą ten epizod także w internecie na platformie streamingowej Player.

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