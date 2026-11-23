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W poprzednim odcinku Sila postanowiła ukryć Metina u Engina, chcąc zapewnić mu bezpieczeństwo. Cihan odwiedził dom dziecka i w trakcie rozmowy z Hancer niespodziewanie zaproponował jej małżeństwo. Tymczasem Mukadder zachowała czujność i w ostatniej chwili przyłapała Sinem na próbie ucieczki. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 263 - streszczenie
Fadime nie poczuje żadnych wyrzutów sumienia po tym, jak naraziła Sinem na szykany ze strony bezwzględnej Mukadder. Engin opracuje plan pogrążenia Beyzy i spróbuje potajemnie wyposażyć Gulsum w podsłuch. Jednocześnie Derya będzie bardzo zadowolona z tego, jak układa się jej współpraca z Cemilem. Najważniejsze chwile nastąpią jednak w relacji Cihana i Hancer, gdy mężczyzna otwarcie powie o swoich uczuciach. Postawi on jednak kobiecie jeden, znaczący warunek, który może zmienić ich dotychczasowy układ.
„Panna młoda” odcinek 263 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
263. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
Serial opowiada historię Hancer, która wychodzi za dziedzica majętnej rodziny, by sfinansować leczenie swojego chorego brata. Mimo że małżeństwo z Cihanem miało być tylko układem, z czasem między bohaterami rodzi się szczere uczucie. Na drodze do ich szczęścia stają jednak intrygi matki mężczyzny oraz fakt, że w tej samej rezydencji wciąż mieszka jego była żona. To opowieść o walce o godność i miłość w świecie pełnym surowych zasad. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)