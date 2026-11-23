W poprzednim odcinku Sila postanowiła ukryć Metina u Engina, chcąc zapewnić mu bezpieczeństwo. Cihan odwiedził dom dziecka i w trakcie rozmowy z Hancer niespodziewanie zaproponował jej małżeństwo. Tymczasem Mukadder zachowała czujność i w ostatniej chwili przyłapała Sinem na próbie ucieczki. Czego teraz się spodziewać?

2026_02_13 ESKA Julia Chatys wywiad

„Panna młoda” odcinek 263 - streszczenie

Fadime nie poczuje żadnych wyrzutów sumienia po tym, jak naraziła Sinem na szykany ze strony bezwzględnej Mukadder. Engin opracuje plan pogrążenia Beyzy i spróbuje potajemnie wyposażyć Gulsum w podsłuch. Jednocześnie Derya będzie bardzo zadowolona z tego, jak układa się jej współpraca z Cemilem. Najważniejsze chwile nastąpią jednak w relacji Cihana i Hancer, gdy mężczyzna otwarcie powie o swoich uczuciach. Postawi on jednak kobiecie jeden, znaczący warunek, który może zmienić ich dotychczasowy układ.

„Panna młoda” odcinek 263 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

263. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 roku. Premierę będzie można obejrzeć o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

Serial opowiada historię Hancer, która wychodzi za dziedzica majętnej rodziny, by sfinansować leczenie swojego chorego brata. Mimo że małżeństwo z Cihanem miało być tylko układem, z czasem między bohaterami rodzi się szczere uczucie. Na drodze do ich szczęścia stają jednak intrygi matki mężczyzny oraz fakt, że w tej samej rezydencji wciąż mieszka jego była żona. To opowieść o walce o godność i miłość w świecie pełnym surowych zasad. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)