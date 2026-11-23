W poprzednim odcinku Maria zmagała się z silnymi wyrzutami sumienia, podejrzewając, że jej zapiski stały się źródłem wiedzy markizy o relacji Jany i Manuela. Catalina postanowiła zaufać Pelayowi i opowiedziała mu o swoich kontaktach z Adrianem, podczas gdy markiz i markiza głowili się, jak nakłonić Manuela do rezygnacji ze ślubu. Curro wyjawił bratu prawdziwą tożsamość Julii, a Vera przyznała matce, że straciła skradzione pieniądze. Jednocześnie Santos wszedł w otwarty konflikt z ojcem, krytykując jego niechęć do relacji z Petrą. A co wydarzy się tym razem?

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„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 531 - streszczenie

Manuel zapewni Janę, że poślubi ją mimo sprzeciwu rodziców i nie zamierza się wycofać ze swojej decyzji. Tymczasem Lope znajdzie się w trudnym położeniu, gdy księżna zacznie na niego naciskać, domagając się zakończenia jego związku z Verą. Matilde ujawni Martinie swoją prawdziwą tożsamość oraz powód przyjazdu do pałacu. María odwoła umówioną randkę z Salvadorem, natomiast Santos w szczerej rozmowie wyzna Petrze, że jego matka zmarła na gruźlicę.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 531 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 531 odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 we wtorek, 1 grudnia 2026 roku.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska opowieść kostiumowa, która przenosi widzów do początków XX wieku. Fabuła skupia się na losach Jany, młodej kobiety pragnącej wyjaśnić tragedię z przeszłości i odnaleźć zaginionego brata. Jej śledztwo w posiadłości rodu Luján komplikuje się, gdy między nią a synem markiza rodzi się głębokie uczucie. Produkcja ukazuje kontrasty między światem arystokracji a życiem służby, wplatając w to liczne intrygi, zdrady oraz rodzinne tajemnice. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)