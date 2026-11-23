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W poprzednim odcinku Maria zmagała się z silnymi wyrzutami sumienia, podejrzewając, że jej zapiski stały się źródłem wiedzy markizy o relacji Jany i Manuela. Catalina postanowiła zaufać Pelayowi i opowiedziała mu o swoich kontaktach z Adrianem, podczas gdy markiz i markiza głowili się, jak nakłonić Manuela do rezygnacji ze ślubu. Curro wyjawił bratu prawdziwą tożsamość Julii, a Vera przyznała matce, że straciła skradzione pieniądze. Jednocześnie Santos wszedł w otwarty konflikt z ojcem, krytykując jego niechęć do relacji z Petrą. A co wydarzy się tym razem?
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 531 - streszczenie
Manuel zapewni Janę, że poślubi ją mimo sprzeciwu rodziców i nie zamierza się wycofać ze swojej decyzji. Tymczasem Lope znajdzie się w trudnym położeniu, gdy księżna zacznie na niego naciskać, domagając się zakończenia jego związku z Verą. Matilde ujawni Martinie swoją prawdziwą tożsamość oraz powód przyjazdu do pałacu. María odwoła umówioną randkę z Salvadorem, natomiast Santos w szczerej rozmowie wyzna Petrze, że jego matka zmarła na gruźlicę.
„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 531 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 531 odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się o godzinie 15:05 na antenie TVP2 we wtorek, 1 grudnia 2026 roku.
„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada
„La Promesa - pałac tajemnic” to hiszpańska opowieść kostiumowa, która przenosi widzów do początków XX wieku. Fabuła skupia się na losach Jany, młodej kobiety pragnącej wyjaśnić tragedię z przeszłości i odnaleźć zaginionego brata. Jej śledztwo w posiadłości rodu Luján komplikuje się, gdy między nią a synem markiza rodzi się głębokie uczucie. Produkcja ukazuje kontrasty między światem arystokracji a życiem służby, wplatając w to liczne intrygi, zdrady oraz rodzinne tajemnice. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)