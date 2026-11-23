„Na Wspólnej”, odcinek 4320. Milena wpada w kłopoty przez wypadek na siłowni

Nad głową Mileny (Katarzyna Kwiatkowska) zbierają się czarne chmury. W 4320. odcinku „Na Wspólnej” na terenie siłowni wydarzy się nieszczęśliwy wypadek z udziałem Joli (Joanna Gonschorek), prywatnie będącej matką Brygidy (Maja Wolska). Na pomoc rzekomo poszkodowanej natychmiast ruszą obecne na miejscu Milena oraz Ilona (Anna Samusionek), które wspólnymi siłami odwiozą kobietę na badania do szpitala. Choć diagnostyka medyczna jednoznacznie wykluczy powstanie jakichkolwiek urazów i wydawać by się mogło, że po tym przykrym zdarzeniu wszyscy wrócą do swoich codziennych zajęć, sprawa przybierze zupełnie inny obrót. Jola zacznie bowiem uparcie przekonywać o swoim cierpieniu i już kolejnego dnia wystąpi do Mileny z żądaniem wypłaty pokaźnego zadośćuczynienia. Postawi to Kluskową w wyjątkowo niekomfortowym położeniu, ponieważ zamiast skupić się na własnej pracy, będzie zmuszona odpierać bezpodstawne roszczenia matki swojej synowej.

„Na Wspólnej”, odcinek 4321. Jola chce wyłudzić od Kluskowej tysiące złotych

Kontynuacja tej sprawy nastąpi w 4321. odcinku „Na Wspólnej”, kiedy to Jola będzie konsekwentnie symulować złe samopoczucie po incydencie i oficjalnie zażąda od Mileny wypłaty kilku tysięcy złotych ramach rekompensaty. Całe zajście okaże się dla Kluskowej tym bardziej kłopotliwe, że łączą ją z szantażystką więzy rodzinne poprzez Brygidę. Taki spór finansowy może bezpośrednio przełożyć się na atmosferę w całym domu, choć na ten moment trudno przewidzieć, jakie stanowisko zajmie w tej kwestii sama córka Joli. Milena nie zdoła jednak utrzymać tych roszczeń w tajemnicy i załatwić sprawy w cztery oczy. Wymianę zdań między kobietami przypadkiem usłyszy Ilona Zdybicka. Postanowi ona doprowadzić do spotkania z Jolą w cztery oczy, chcąc prawdopodobnie wybadać jej prawdziwe intencje i zrozumieć, z jakiego powodu tak agresywnie naciska na uzyskanie wysokiej gotówki.

„Na Wspólnej”, odcinek 4320. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz sieci

Produkcja „Na Wspólnej” należy do grona najdłużej obecnych na ekranach polskich seriali, a jej kolejne odsłony są regularnie pokazywane od poniedziałku do czwartku na kanale TVN. Widzowie zobaczą 4320. odcinek serialu „Na Wspólnej” dokładnie w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN. Osoby preferujące oglądanie w internecie znajdą ten epizod także w ofercie platformy streamingowej Player.

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