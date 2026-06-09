Po tajemniczym zniknięciu Karoliny Kazanowej w drodze ze spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, Wadlewo wstrzymało oddech. Mimo solidarnego zaangażowania lokalnej społeczności w poszukiwania, tygodnie mijały bez żadnego przełomu. Sytuacja diametralnie zmieniła się w 4226. odcinku, gdy do świetlicy zatelefonował Miron, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Reakcja nastolatka na nazwisko zaginionej kobiety wzbudziła ogromne emocje, chociaż policja początkowo zbagatelizowała ten trop. Kolejne kroki podjął sierżant Kargulewicz, przesłuchując bohaterów w 4232. epizodzie. Zdezorientowany ojciec chłopaka próbował zrzucić wszystko na kłopoty zdrowotne syna, jednak ostatecznie Miron wymknął się z domu i rzucił się z pięściami na zrozpaczonego Seweryna w środku lasu.

Pierwsza miłość. Powrót Mariusza po latach! Tak się zmieni brat Pawła. Piotrek oświadczy się Melce

Zenek przerywa milczenie w 4233. odcinku

Utrzymywanie mrocznego sekretu zaczyna drastycznie przerastać Zenka. Agresywne napady jego dziecka oraz mnożące się pytania mieszkańców zmuszają go do ostatecznej kapitulacji. Złamany i przyparty do muru mężczyzna w końcu konfrontuje się z Różą i ze szczegółami relacjonuje jej przebieg tragicznej nocy, podczas której ślad po Karolinie bezpowrotnie zaginął.

Twarde ultimatum dla Zenka w odcinku 4233 odcinku

Wstrząsające wyznanie kompletnie paraliżuje Różę. Mimo przerażających faktów, kobieta nie zamierza okazywać litości ani chronić winnego. Podejmuje kategoryczną decyzję i daje swojemu rozmówcy równe 24 godziny na dobrowolne oddanie się w ręce organów ścigania. Przerażony Zenek musi niezwłocznie złożyć zeznania na komisariacie policyjnym.

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Kiedy i gdzie oglądać nowe losy bohaterów?

Telewizyjny hit emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Premierę 4233. odcinka zaplanowano na wtorek, 9 czerwca 2026 roku. Widzowie, którzy przegapią popołudniową emisję, mogą szybko nadrobić zaległości w sieci. Wszystkie archiwalne i nowe odsłony udostępniono na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Dla największych fanów polskich telenowel polecamy również nasze quizy internetowe, w których można sprawdzić swoją wiedzę i dopasować postacie do takich hitów jak „Na Wspólnej”, „Barwy Szczęścia” czy właśnie „Pierwsza Miłość”.

Opis fabuły i pełna obsada serialu

„Pierwsza miłość” od 2004 roku niezmiennie przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Fabuła tej wrocławskiej produkcji krąży wokół dramatycznych losów Pawła i Marysi, a także skomplikowanych życiorysów Kingi czy Alana. Zdrady, namiętności, bolesne upadki i zaskakujące wątki kryminalne stanowią oś wydarzeń tego formatu.

Na ekranie regularnie pojawiają się gwiazdy polskiej telewizji:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)