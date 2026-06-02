Sytuacja w Wadlewie jest niezwykle napięta po zaginięciu Karoliny Kazanowej, która zniknęła po spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Cała miejscowość zaangażowała się w poszukiwania żony Seweryna, jednak bezskutecznie. Atmosfera zrobiła się gęsta, gdy w odcinku 4226 zadzwonił alarmowy telefon w świetlicy. Okazało się, że za połączeniem stoi Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć śledczy podeszli do niego z rezerwą, jego dziwne zachowanie i żywiołowa reakcja na wzmiankę o zaginionej wywołały ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności.

"Pierwsza miłość" odcinek 4332: Miron atakuje Seweryna

W odcinku 4232 sierżant Kargulewicz, zaniepokojony rozwojem sytuacji, decyduje się na kolejne przesłuchanie. Miron zeznaje niespójnie, co jego ojciec przypisuje urojeniom, a chwilę później chłopak wymyka się z domu i atakuje w lesie zdruzgotanego Seweryna. Akcja nabiera tempa w 4233. epizodzie – Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, a ona daje mu 24 godziny na zgłoszenie się na policję. Te zaskakujące incydenty rodzą kolejne pytania, których odpowiedzi już niedługo zszokują całe Wadlewo.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?

Kultową telenowelę można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Najnowszy, 4232. odcinek trafi na ekrany w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed telewizorem w tym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada popularnej produkcji

"Pierwsza miłość" to polska telenowela, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu. Serial skupia się na perypetiach Marysi i Pawła, a także na losach Alana, Kingi i innych bohaterów. Widzowie śledzą ich wzloty, upadki, miłości i zdrady, a w tle często przewijają się wątki kryminalne i społeczne. Telenowela zadebiutowała w Polsacie w 2004 roku i od tamtej pory gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.

W obsadzie znaleźli się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)