Spis treści
Sytuacja w Wadlewie jest niezwykle napięta po zaginięciu Karoliny Kazanowej, która zniknęła po spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Cała miejscowość zaangażowała się w poszukiwania żony Seweryna, jednak bezskutecznie. Atmosfera zrobiła się gęsta, gdy w odcinku 4226 zadzwonił alarmowy telefon w świetlicy. Okazało się, że za połączeniem stoi Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć śledczy podeszli do niego z rezerwą, jego dziwne zachowanie i żywiołowa reakcja na wzmiankę o zaginionej wywołały ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności.
"Pierwsza miłość" odcinek 4332: Miron atakuje Seweryna
W odcinku 4232 sierżant Kargulewicz, zaniepokojony rozwojem sytuacji, decyduje się na kolejne przesłuchanie. Miron zeznaje niespójnie, co jego ojciec przypisuje urojeniom, a chwilę później chłopak wymyka się z domu i atakuje w lesie zdruzgotanego Seweryna. Akcja nabiera tempa w 4233. epizodzie – Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, a ona daje mu 24 godziny na zgłoszenie się na policję. Te zaskakujące incydenty rodzą kolejne pytania, których odpowiedzi już niedługo zszokują całe Wadlewo.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?
Kultową telenowelę można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Najnowszy, 4232. odcinek trafi na ekrany w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed telewizorem w tym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada popularnej produkcji
"Pierwsza miłość" to polska telenowela, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu. Serial skupia się na perypetiach Marysi i Pawła, a także na losach Alana, Kingi i innych bohaterów. Widzowie śledzą ich wzloty, upadki, miłości i zdrady, a w tle często przewijają się wątki kryminalne i społeczne. Telenowela zadebiutowała w Polsacie w 2004 roku i od tamtej pory gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.
W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)