Pierwsza miłość, odcinek 4232: Niepełnosprawny Miron atakuje Seweryna! Wyjaśnienie zaginięcia Kazanowej jest coraz bliżej [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
2026-06-02 12:16

Tajemnicze zniknięcie Karoliny Kazanowej od tygodni spędza sen z powiek mieszkańcom Wadlewa. Gdy dotychczasowe, zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zawodzą, jeden niespodziewany telefon odwraca bieg wydarzeń i rzuca cień podejrzeń na osoby, których nikt dotąd nie brał pod uwagę. Policja ponownie kieruje swoją uwagę na niepełnosprawnego Mirona i zdaje się, że on coś może wiedzieć! Czy dramatyczny zwrot akcji pozwoli wreszcie odkryć prawdę o losie zaginionej? Przekonajcie się sami, śledząc kolejne losy bohaterów na ekranie. Wszystko wyjaśni się już w 4234. odcinku serialu, którego emisja zaplanowana jest na poniedziałek, 8 czerwca.

Sytuacja w Wadlewie jest niezwykle napięta po zaginięciu Karoliny Kazanowej, która zniknęła po spotkaniu Koła Gospodyń Wiejskich. Cała miejscowość zaangażowała się w poszukiwania żony Seweryna, jednak bezskutecznie. Atmosfera zrobiła się gęsta, gdy w odcinku 4226 zadzwonił alarmowy telefon w świetlicy. Okazało się, że za połączeniem stoi Miron, nastoletni, niepełnosprawny intelektualnie syn Zenka. Choć śledczy podeszli do niego z rezerwą, jego dziwne zachowanie i żywiołowa reakcja na wzmiankę o zaginionej wywołały ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności.

"Pierwsza miłość" odcinek 4332: Miron atakuje Seweryna

W odcinku 4232 sierżant Kargulewicz, zaniepokojony rozwojem sytuacji, decyduje się na kolejne przesłuchanie. Miron zeznaje niespójnie, co jego ojciec przypisuje urojeniom, a chwilę później chłopak wymyka się z domu i atakuje w lesie zdruzgotanego Seweryna. Akcja nabiera tempa w 4233. epizodzie – Zenek, przyciśnięty do muru, wyjawia Róży prawdę o tragicznej nocy, a ona daje mu 24 godziny na zgłoszenie się na policję. Te zaskakujące incydenty rodzą kolejne pytania, których odpowiedzi już niedługo zszokują całe Wadlewo.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać serial Polsatu?

Kultową telenowelę można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Najnowszy, 4232. odcinek trafi na ekrany w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed telewizorem w tym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada popularnej produkcji

"Pierwsza miłość" to polska telenowela, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu. Serial skupia się na perypetiach Marysi i Pawła, a także na losach Alana, Kingi i innych bohaterów. Widzowie śledzą ich wzloty, upadki, miłości i zdrady, a w tle często przewijają się wątki kryminalne i społeczne. Telenowela zadebiutowała w Polsacie w 2004 roku i od tamtej pory gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.

W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
