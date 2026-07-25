Dramatyczny poród Beaty w serialu "Na Wspólnej". Paweł ukryje przed żoną śmierć Marii

Odcinek 4261 serialu "Na Wspólnej" w TVN. Data i godzina emisji

Widzowie stacji TVN zobaczą rozwiązanie ciąży Beaty we wtorek 11 sierpnia 2026 roku o godzinie 20.15 w 4261. odcinku serialu "Na Wspólnej". Niestety powitanie na świecie drugiego potomka Wójcików zostanie przyćmione przez niespodziewane odejście Marii Zięby. Zbieg okoliczności sprawi, że dziewczynka urodzi się zaledwie dobę po zgonie nestorki rodu. Pamiętna postać umrze na pokładzie samolotu w trakcie podróży powrotnej z Hiszpanii, gdzie przebywała razem z Włodkiem, w którego wciela się Mieczysław Hryniewicz. Przyszła matka nie pozna jednak tych makabrycznych szczegółów przed trafieniem na porodówkę. Paweł zachowa milczenie w obawie przed potencjalnymi powikłaniami zdrowotnymi, jakie mógłby wywołać silny stres u jego rodzącej partnerki.

Paweł dowiaduje się o zmarłej Ziębowej. Mąż Beaty zemdleje podczas porodu

Zrozpaczony Paweł jako jedna z pierwszych osób otrzyma potwierdzenie zgonu Marii z powodu rozległego zawału serca w samolocie, gdzie zawiodła próba reanimacji. Bohater zdecyduje się na zachowanie zimnej krwi i nie zdradzi żonie prawdziwego obrotu spraw. Opanowany mężczyzna przetransportuje ciężarną kobietę na oddział położniczy tak, aby nie wzbudzać w niej najmniejszych podejrzeń. Mąż będzie nieprzerwanie asystował przy narodzinach zdrowej córki. Nagromadzenie ogromnych emocji i wzruszenie doprowadzą ostatecznie do tego, że Wójcik straci przytomność na sali szpitalnej w 4261. odcinku serialu "Na Wspólnej".

Prawdziwe macierzyństwo Katarzyny Ptasińskiej. Aktorka urodziła przed nagraniami

Realizacja serialowego porodu miała miejsce w maju 2026 roku, co zbiegło się z prywatnymi doświadczeniami odtwórczyni roli Beaty. Trzydziestosześcioletnia Katarzyna Ptasińska niespełna cztery miesiące wcześniej, dokładnie 3 lutego, powitała na świecie własną córkę o imieniu Aurelia. W produkcji telewizyjnej bohaterowie wychowują już chłopca o imieniu Gucio, którego biologicznym tatą jest serialowy Emil, grany przez Piotra Ligienzę. Aktorka udostępniła w mediach społecznościowych krótki wpis dotyczący pracy na planie. Na swoim profilu na Instagramie artystka napisała: „Kasia już urodziła to teraz pora na Beatkę… Temu porodowi towarzyszyło mnóstwo emocji, jak zresztą widać na załączonym obrazku. Ale daliśmy z Siebie wszystko, zarówno Beata i Paweł jak i Kasia i Grześ (@grzegorzkwiecien_aktor). Pozdrawiamy Położne (@katarzyna_joda ) i Panią Rodzącą z sali obok. A Wy Kochani wyczekujcie tego co nastanie w @nawspolnej_tvn”.

Kiedy Beata pozna prawdę? Odcinek 4262 "Na Wspólnej" i trudne wieści od Włodka

Konfrontacja z brutalną rzeczywistością nastąpi dopiero w 4262. odsłonie produkcji. Przebywająca na oddziale poporodowym Beata będzie chciała skontaktować się z Marią, aby osobiście pochwalić się narodzinami dziewczynki. Paweł nie znajdzie w sobie siły na przekazanie tragicznych wieści zszokowanej partnerce. Ostatecznie to owdowiały Włodek poinformuje dziewczynę o zgonie Ziębowej. Głęboki smutek po stracie bliskiej osoby skłoni młodą parę do nadania dziecku imienia Marysia, co ma być symbolicznym hołdem dla uwielbianej postaci.