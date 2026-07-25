"Pierścienie Władzy". 3. sezon będzie jeszcze mroczniejszy. Wiemy, kogo zagra gwiazdor "Stranger Things" - zwiastun

Podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego Prime Video pokazało teaser nowych odcinków "Pierścieni Władzy". Zapowiada on mroczniejszy ton trzeciego sezonu i prezentuje sceny, w których Sauron rozpoczyna realizację swojego planu wykucia Jedynego Pierścienia. Dążenie Saurona do podporządkowania sobie całego Śródziemia zagraża wszystkim jego krainom, zmuszając dawnych przeciwników do zawierania nowych, często niełatwych sojuszy, by go powstrzymać.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - co się wydarzy w 3. sezonie?

Śródziemie pogrążone jest w wojnie. Od upadku Eregionu minęło pięć lat. Armie Saurona przemierzyły niemal cały świat, podbijając wszystko, co napotkały na swojej drodze. Między Mrocznym Władcą a całkowitym zwycięstwem stoją już tylko nieliczne bastiony oporu - Khazad-dûm, gdzie krasnoludy odcięły się od świata w głębi swoich górskich komnat, oraz chronione mocą Trzech Pierścieni elfickie królestwa Lindonu i Rivendell. Tymczasem w głębi Mordoru, w nowo ukończonej wieży Barad-dûr, Mroczny Władca pracuje dzień i noc, owładnięty obsesją ujarzmienia mocy, która pozwoli mu rzucić na kolana ostatnich przeciwników: Jedynego Pierścienia, by wszystkimi rządzić… Teraz wszystkie wolne ludy Śródziemia – krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje - muszą znaleźć sposób, by zjednoczyć siły w wyścigu z czasem i powstrzymać Saurona przed osiągnięciem celu, jakim jest całkowite podporządkowanie sobie wszelkiego życia.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - nowe postacie w 3. sezonie

W nowych odcinkach "Pierścieni Władzy" zobaczymy Jamiego Campbella Bowera ("Stranger Things") jako dawno zaginionego męża Galadrieli, Celeborna, oraz Zubina Varli ("Gwiezdne Wojny: Andor") jako Khamûla ze Wschodu z Rhûnu. Podczas panelu ogłoszono również, że:

Eddie Marsan ("Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia") wcieli się w rolę Thraina, starszego brata króla Durina IV;

("Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia") wcieli się w rolę Thraina, starszego brata króla Durina IV; Andrew Richardson ("Guys & Dolls") zagra Anáriona, młodszego syna Elendila i brata Isildura;

("Guys & Dolls") zagra Anáriona, młodszego syna Elendila i brata Isildura; Adam Young ("Nie oddychaj 2") wystąpi jako Marnûkh, tajemniczy ork, który może nie być tym, za kogo się podaje.

W trzecim sezonie zobaczymy też upiorne bestie (Fell-beasts), wojenne olifanty zwane Mûmakilami, orków oraz powracającego ognistego Balroga. Po raz pierwszy w historii Balrog przemówi, a głosu użyczy mu ceniony aktor Simon Pegg (Trylogia "Corneco", "Mission: Impossible", "Star Trek"). Nie zabraknie też Nazgnagôlów, czyli sługusów Saurona, którzy stanowią wczesną, pochodzącą z Drugiej Ery inkarnację Nazgûlów - znanych również jako Upiorzy Pierścienia z Trzeciej Ery.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - kiedy premiera 3. sezonu?

Pierwsze cztery odcinki 3. sezonu serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zadebiutują na Prime Video 11 listopada 2026 roku. Odcinki 5. i 6. będą dostępne w streamingu od 18 listopada, a dwa finałowe odcinki sezonu trafią na serwis 25 listopada.

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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" - teaser 3. sezonu