To może być jeden z lepszych seriali roku. Gwiazda "Euforii" zabiera nas do świata "Blade Runnera 2099"

"Blade Runner 2099" - o czym opowie serial?

Akcja rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmu "Blade Runner 2049". Los Angeles odrodziło się - jednak nie dzięki ludzkości. Cora, ścigana uciekinierka, podejmuje próbę zakończenia życia w ucieczce, przyjmując po raz ostatni nową tożsamość - Blade Runnera. Zmuszona do współpracy z Olwen, replikantką, której zostało zaledwie kilka dni życia, rozpoczyna pościg za zbiegiem skrywającym prawdę mogącą doprowadzić do upadku kruchego porządku ich miasta.

"Blade Runner 2099" - obsada serialu Prime Video

W rolach głównych występują Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz") i Hunter Schafer ("Euforia"), a na ekranie towarzyszą im m.in. Dimitri Abold ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Lewis Gribben ("Chłopiec nie wiadomo skąd"). W rolach gościnnych wystąpią zaś Katelyn Rose Downey ("Zakonnica II"), Daniel Rigby ("Buntowniczka Nell"), Johnny Harris ("Dżentelmen w Moskwie"), Amy Lennox ("Only Child"), Sheila Atim ("Królowa wojownik"), Matthew Needham ("Ród smoka"), Tom Burke ("Furiosa") oraz Maurizio Lombardi ("Ripley").

"Blade Runner 2099" - kiedy premiera?

Funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej pełni Silka Luisa, a wśród producentów wykonawczych znalazł się m.in. Ridley Scott, twórca oryginalnego "Blade Runnera" (pol. "Łowcy androidów") oraz jego sequela. "Blade Runner 2099" zapowiadany jest jako serial limitowany i zadebiutuje w Prime Video w dniu 25 listopada 2026 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Pierścienie Władzy". 3. sezon będzie jeszcze mroczniejszy. Wiemy, kogo zagra gwiazdor "Stranger Things" - zwiastun

"Blade Runner 2099" - zwiastun

PRZECZYTAJ TEŻ: Gwiazdor "Rancza Duttonów" chciał odejść z serialu. "Ku*wa zabierzcie mnie stąd". Ta scena o wszystkim przesądziła