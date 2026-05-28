Dramatyczna sytuacja związana z nieobecnością żony Seweryna od wielu dni trzyma w napięciu wieś, która solidarnie ruszyła na poszukiwania zaginionej. Początkowe działania okazały się nieskuteczne, gdyż zarówno tajemnicza kartka z 4220. epizodu, jak i ślady odkryte w gospodarstwie Jadzi z odcinka 4219. Sytuacja ulega diametralnej zmianie za sprawą niedawnego incydentu w świetlicy. Zarejestrowane w 4225. odcinku połączenie z numerem ratunkowym rzuca nowe światło na tę sprawę i daje organom ścigania punkt zaczepienia.

Miron w kręgu podejrzeń policji w 4226. odcinku "Pierwszej miłości"

Funkcjonariusze natychmiast przystępują do weryfikacji tropu związanego z tajemniczym telefonem, siejąc niepokój w społeczności. Mundurowi zwracają szczególną uwagę na zmagającego się z niepełnosprawnością intelektualną syna Zenka, który niezwykle emocjonalnie przeżywa zamieszanie wokół zniknięcia kobiety. Miron wykazuje silne przywiązanie do osobistych przedmiotów, a jego specyficzne reakcje budzą obawy śledczych. Na obecnym etapie policjanci nie mają jednak całkowitej pewności, czy nastolatek faktycznie ukrywa kluczowe dla sprawy fakty.

Emisja 4226. odcinka "Pierwszej miłości" w telewizji Polsat

Wielbiciele popularnej produkcji mogą śledzić losy bohaterów w każdy dzień roboczy o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Premiera 4226. epizodu odbędzie się w czwartek, 28 maja 2026 roku. Fani niemogący obejrzeć telewizyjnej transmisji na żywo mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Kompletna biblioteka wszystkich dotychczasowych oraz premierowych odsłon serialu jest zawsze dostępna w ofercie platformy internetowej Polsat Box Go.

O czym opowiada "Pierwsza miłość" i kogo zobaczymy na ekranie?

Telewizyjny hit ze stolicy Dolnego Śląska zadebiutował na małym ekranie blisko dwadzieścia lat temu i wciąż gromadzi ogromną widownię. Scenarzyści od 2004 roku serwują widzom skomplikowane losy Marysi, Pawła, Kingi oraz Alana, nie stroniąc od wątków kryminalnych, niespodziewanych zdrad i ważnych problemów społecznych. Taka mieszanka emocjonalnych historii sprawia, że wrocławska produkcja wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.

W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak wcielająca się w postać Grażyny Weksler

Karol Strasburger grający Karola Wekslera

Michał Koterski odgrywający rolę Henryka "Kaśki" Saniewskiego

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz występująca jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk grająca Ewę Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający postać Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym w roli Edwarda Stryjeńskiego

Magdalena Wieczorek wcielająca się w Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz odgrywający Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska grająca Martę Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński występujący jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski w roli Jakuba Wenerskiego

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus wcielający się w Kazimierza Wąsa

Delfina Wilkońska grająca Lucynę Bochenek

Anna Jarosik odgrywająca Barbarę Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets w roli Igi Sawickiej

Krystian Wieczorek wcielający się w Adama Biernackiego

Alan Andersz grający Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska odgrywający postać Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska w roli Liliany Błockiej

Kamilla Baar wcielająca się w Sandrę Kubicką

Olga Bończyk grająca Izabelę Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska występująca w roli Mai