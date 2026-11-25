Tahsin zabije Remziego w 96. odcinku „Splątanych losów”

Remzi znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy Tahsin dowie się o jego zdradzie. Dzięki podsłuchowi mężczyzna odkryje, że wspólnik działa za jego plecami. Nie zamierza jednak dać mu szansy na wyjaśnienia. Postanowi rozprawić się z Remzim i go zabije! Do tragedii dojdzie w momencie, gdy Remzi będzie już uwikłany w kilka niebezpiecznych spraw. Szantażował Munevver żądając od niej 10 milionów, a także znał tajemnicę śmierci Ceylana. Jednak, ostatecznie zdrada wspólnika, Tahsina, przypieczętuje jego los.

Halil znajdzie ciało Remziego i zabierze ważne dokumenty w 96. odcinku „Splątanych losów”

Halil dotrze do biura Remziego i znajdzie tam jego martwe ciało. Zamiast od razu zawiadomić odpowiednie służby, zabierze z pomieszczenia rodzinne zdjęcia oraz list dotyczący Ceylana. Te przedmioty mogą mieć istotne znaczenie dla tajemnic, które od pewnego czasu próbuje rozwikłać Munevver. Halil będzie chciał zabezpieczyć materiały związane z przeszłością rodziny. Jego obecność na miejscu zbrodni i zabranie dokumentów mogą jednak sprowadzić na niego poważne kłopoty.

Bezdomny weźmie Halila za zabójcę w 96. odcinku „Splątanych losów”

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy Halil zostanie zauważony przez bezdomnego. Mężczyzna uzna go za sprawcę zabójstwa Remziego. Takie podejrzenie może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza że Halil rzeczywiście był w biurze zamordowanego i zabrał stamtąd przedmioty. Tymczasem Burak i Cetin będą szukać Halila, ponieważ mężczyzna nie wróci na noc do domu. Jego nieobecność wzbudzi niepokój bliskich. Nie będą jeszcze wiedzieli, co wydarzyło się w biurze Remziego i dlaczego Halil nie daje znaku życia.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 96 odcinka

Odcinek 96. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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