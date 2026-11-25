Giray zastawi zasadzkę w 1085. odcinku „Dziedzictwa”. Sinan znajdzie przerażającą groźbę i zostanie postrzelony!

Choć sprawa zabójstwa Ezgi wydawała się zmierzać ku szczęśliwemu finałowi, największe niebezpieczeństwo dopiero nadejdzie. W 1085. odcinku „Dziedzictwa” Giray zorganizuje brutalną zasadzkę na Sinana, a prokurator znajdzie się pod ostrzałem i cudem uniknie śmierci. Atak pokaże, że bezwzględny przeciwnik wciąż nie zamierza odpuścić i zrobi wszystko, by zatrzymać śledztwo.

Walka o prawdę w „Dziedzictwie” trwa mimo uniewinnienia Aynur

Konflikt ma bezpośredni związek z niedawną walką o oczyszczenie Aynur z zarzutów. W 1081. odcinku dzięki sprytnemu planowi dziewczyny Sinanowi i Czarnej udało się złamać Turguta i skłonić go do wyznania prawdy o morderstwie. Dzień później mężczyzna oficjalnie przyznał się do winy, jednak nadal uparcie chronił swojego zleceniodawcę. Mimo że w 1083. odcinku Aynur została uniewinniona i odzyskała wolność, prokurator nie zamierzał zamykać sprawy, dopóki prawdziwy mocodawca nie trafi za kratki.

1085. odcinek „Dziedzictwa”: Przerażająca wiadomość dla Sinana w opuszczonym magazynie

Trop zaprowadzi Sinana, Czarną oraz Ibrahima do opuszczonego magazynu. Podczas przeszukiwania hali prokurator natknie się na pozostawioną na biurku kartkę zaadresowaną bezpośrednio do niego. Słowa zapisane na papierze nie pozostawią żadnych złudzeń co do zamiarów wroga:

„SINAN AYSAN!! Ty mnie nie znajdziesz, ale ja cię dopadnę i odbiorę ci życie. CZEKAJ!!”

Strzelanina w 1085. odcinku „Dziedzictwa”. Sinan zostanie ranny podczas zasadzki

Chwilę później groźba zacznie się spełniać. Gdy śledczy wyjdą na zewnątrz budynku, padną strzały. Zaskoczeni funkcjonariusze i prokurator natychmiast rzucą się za zaparkowany przed magazynem samochód, szukając osłony przed kulami. Podczas wymiany ognia Sinan zostanie trafiony w rękę. Na szczęście rana okaże się niegroźna i prokurator wyjdzie z zasadzki cało.

Aynur zauważy opatrunek w 1085. odcinku „Dziedzictwa”. Sinan ukryje przed nią prawdę

Po powrocie Sinan spróbuje zachować zimną krew, by nie wywoływać paniki. Nie uniknie jednak spotkania z Aynur, która od razu zwróci uwagę na jego zabandażowane przedramię. Zaniepokojona dziewczyna zacznie dopytywać ukochanego o to, co się stało i skąd wzięło się skaleczenie. Prokurator postanowi jednak ukryć przed nią prawdę o strzelaninie, by nie dokładać jej kolejnych zmartwień po niedawnych traumatycznych przeżyciach.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1085

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1085. zostanie wyemitowany w piątek, 4 grudnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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