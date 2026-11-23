Nowe "Igrzyska śmierci" bez wielu istotnych scen

Ekranizacje książek nie są łatwym zadaniem, w końcu film to zupełnie inne medium i rządzi się swoimi prawami, a twórców pętają granice czasu ekranowego oraz możliwości realizacyjnych. W efekcie wiele kluczowych dla opowieści elementów idzie pod nóż, by zniknąć kompletnie lub trafić do widzów w okrojonej wersji. Nie inaczej było w przypadku "Wschodu słońca w dniu dożynek", czyli drugiego prequela "Igrzysk śmierci", w którym zabrakło m.in. sceny z ojcem Peety, grobu Lucy Gray (granej w "Balladzie ptaków i węży" przez Rachel Zegler), wielkiego zmiecha na arenie, prawdziwej przyczyny uśmiercenia Maysilee (McKenna Grace), czy poruszającego momentu z Silką (Laura Marcus) i czekoladą.

"Wschód słońca w dniu dożynek". Rozmawiamy z gwiazdami nowych "Igrzysk śmierci" | Wywiad Eska

McKenna Grace uratowała tę scenę we "Wschodzie słońca w dniu dożynek"

W wywiadzie McKenna Grace, czyli nasza filmowa Maysilee, zdradziła mi, że jeszcze jedna scena omal nie wyleciała z ekranizacji. Mowa tu o rozmowie panny Donner z Haymitchem (Joseph Zada), w której dziewczyna pyta swego sojusznika, czy po jej śmierci, jej siostra Merrilee wciąż będzie bliźniaczką. Abernathy pociesza ją wówczas opowieścią o swych dwóch utraconych siostrach.

- Dodaliśmy scenę monologu o bliźniaczkach. Pamiętam, że tego nie było w pierwotnej wersji sceny

- powiedziała McKenna w wywiadzie dla Eski, co oznacza, że wspomniany, jakże symboliczny, moment nie został nawet przewidziany w scenariuszu (w przeciwieństwie do sceny z zabiciem organizatorów przez Maysilee, która wyleciała dopiero na etapie montażu). Na szczęście aktorka przekonała twórców filmu, że popełniają błąd i powinni uwzględnić to, co Suzanne Collins napisała w książce. "Przecież to ich tak pięknie łączy. Ja pokazuję Ci swoją wrażliwość, a Ty odwzajemniasz to w ten sam sposób" - tłumaczyła odnosząc się do Josepha (filmowego Haymitcha).

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Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" obejrzycie obecnie w kinach. Za reżyserię odpowiada Francis Lawrence, a obsadzie znaleźli się również: Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

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