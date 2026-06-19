Panna młoda, odcinek 136: Ostatnie chwile Hancer i Cihana. Spędzi z nim noc i odejdzie bez słowa - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 136 - piątek, 3.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer odejdzie od Cihana w 136 odcinku serialu "Panna młoda", bo nie będzie chciała być już przeszkodą na drodze do budowania rodziny z Beyzą. Zanim jednak nastąpi rozstanie pary głównych bohaterów, Cihan razem z Hancer i ciężarną Beyzą wróci do rezydencji. Obie dojdą do siebie po wypadku, lecz tylko na pierwszy rzut oka wszystko będzie w porządku.

Ukochana biznesmena nie przestanie myśleć o tym, że mąż po wypadku ratował ciężarną byłą żonę i ich nienarodzone dziecko, że gdyby sama nie wydostała się z samochodu, zginęłaby na miejscu. To będzie dla Hancer dowód na to, że dla Cihana jego syn, spadkobierca rodu Develioglu jest najważniejszy, że ich miłość nie ma szans z miłością do wymarzonego dziecka.

Ostatnia noc Hancer i Cihana w 136 odcinku "Panna młoda"

Odejście Hancer od Cihana w 136 odcinku "Panna młoda" poprzedzi romantyczna kolacja w starym domu na terenie jego posiadłości. Bo właśnie tam wróci kobieta, by nie stawać więcej Beyzie na drodze. Wieczór wypełnią małżonkom wspomnienia najpiękniejszych chwil, które spędzili razem, a także momentów, w których rodziło się ich uczucie. Kolacja zejdzie na dalszy plan, kiedy Hancer zaprosi Cihana do sypialni. Spędzą razem ostatnią noc, lecz poranek okaże się brutalnym zderzeniem z rzeczywistością.

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Hancer nie pożegna się z Cihanem w 136 odcinku "Panna młoda". Odejdzie z domu bez słowa

O świecie Hancer w 136 odcinku "Panna młoda" zostawi Cihana. Nie pożegna się z nim ani słowem. Nawet nie obudzi męża, żeby wymknąć się z domu niezauważona. Z trudem powstrzyma się, by ostatni raz go pocałować. Kiedy Cihan otworzy oczy, zobaczy tylko nocną koszulę Hancer. Nie wstanie jednak z łóżka, aby ruszyć w ślad za żoną. Tym samym zgodzi się na jej odejście...

Tego dnia Hancer po rozstaniu z Cihanem w 136 odcinku "Panna młoda" poprosi o pomoc kierowcę Meliha, który zawiezie ją do siedziby firmy Develioglu, a potem do przyjaciółki męża, lekarki Yasemin. To właśnie u niej znajdzie schronienie, lecz Cihan nawet nie będzie jej szukał.

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