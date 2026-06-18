Panna młoda. Tak przebiegnie pogrzeb Beyzy, która zginie przed finałem 3 sezonu. Cihan sam wykopie dla niej grób - ZDJĘCIA

Kiedy Beyza umrze w tureckim serialu "Panna młoda"?

Śmierć Beyzy w tureckim serialu "Panna młoda" nastąpi na krótko przed finałem 3 sezonu! Wiadomo już, że intrygantka do samego końca będzie próbowała zniszczyć życie Hancer, pozbyć się rywalki, obwiniając ją o to, że odebrała jej Cihana. Nie ma już żadnych wątpliwości, że koniec Beyzy będzie taki, na jaki zasłużyła. Zginie podczas ostatecznej konfrontacji z Hancer, kiedy kolejny raz będzie ją chciała zabić.

W oryginalnej wersji "Panna młoda" śmierć Beyzy nastąpi w 460 odcinku w szpitalu, ale nie wiadomo, czy widzowie w Polsce zobaczą, jak odejdzie znienawidzona bohaterka! Bo nie zapadła jeszcze decyzja, czy TVP pokaże 3 sezon "Panna młoda". Póki co pozostaje turecka wersja telenoweli, której emisja skończyła się na 463 odcinku, finałowym 3 serii.

Pogrzeb Beyzy w telenoweli "Panna młoda" i nieproszony gość na cmentarzu

Dokładnie w 461 odcinku "Panna młoda" odbędzie się pogrzeb Beyzy, którą w skromnym grobie na cmentarzu pochowają najbliżsi. Wśród żałobników nie będzie na pewno ojca Beyzy, bo Nusret zginie o wiele wcześniej. Ale w 3 sezonie "Panna młoda" pojawi się jej biologiczna matka, której los przez długi czas pozostanie nieznany.

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W decydującym momencie pogrzebu Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda" to Cihan weźmie łopatę od grabarza, aby wykopać grób dla byłej żony, przez którą on i Hancer tyle wycierpią. Patrząc z pogardą na tabliczkę z imieniem zmarłej, nie uroni nawet jednej łzy.

- Naprawdę bardzo mnie zraniłaś. Wyrządziłaś wiele bólu. Siebie ukarałaś najbardziej. Może Bóg wybaczy ci grzechy - powie do siebie w myślach Cihan.

Matka Beyzy nie przestanie wpatrywać się w Cihana i Hancer lodowatym spojrzeniem, jakby winiła ich za to, że jej córka nie żyje. Nie odezwie się do nich ani słowem.

Nagle na pogrzebie Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda" pojawi się ktoś, kogo nikt nie będzie się spodziewał. Potępiona przez rodzinę, odtrącona przez synów Mukadder, która przyjdzie na cmentarz, żeby świętować swoje zwycięstwo nad Beyzą. W jej głowie będą się kłębiły czarne myśli.

- Dwie biedne matki, którym nie udało się zaopiekować swoimi dziećmi. Nie jesteś w tej samej lidze co ja. Wszyscy chcą mnie pokonać. Zrobiłaś tyle, żeby mnie wytrącić z równowagi. Pozwy, listy, świadkowie i prawnicy... I na końcu wszyscy zebraliście się przy grobie. To się dzieje z każdym, kto ze mną zadziera...

Na widok Mukadder na pogrzebie Beyzy w 461 odcinku "Panna młoda" wszyscy najpierw spojrzą na matkę zmarłej, a potem na seniorkę rodu Develioglu.

- Co ona chce zrobić? - zapyta Cihan starszego brata

- Nie widzisz? Przyszła celebrować swoje zwycięstwo - odpowie Metin.

Kiedy ostatni odcinek tureckiego serialu "Panna młoda" w TVP2?

Telenowela "Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. W sumie aż 463 odcinki. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panny młodej" liczących 320 odcinków. Ale widzowie muszą pamiętać, że oryginale odcinki są nieco dłuższe, więc numeracja tych emitowanych w TVP2 jest inna. "Panna młoda" w Polsce nie skończy się nie wcześniej niż w przyszłym roku! A może nawet potrwa jeszcze dłużej.