Pierwsza miłość. Nowe odcinki już w sierpniu! Polsat podaje datę powrotu serialu

Telewizja Polsat nie trzyma widzów dłużej w niepewności. Kolejna odsłona "Pierwszej miłości" rozpocznie się już w poniedziałek, 31 sierpnia. Nowe epizody będą emitowane tradycyjnie w dni robocze o godzinie 18:00.

Dla fanów to doskonała informacja, ponieważ urlop od wrocławskich historii dobiegnie końca wcześniej, niż zakładał kalendarz. Zamiast czekać na start ramówki we wrześniu, powrót na ekrany nastąpi szybciej, co zdecydowanie skróci czas oczekiwania na losy ulubieńców z Wadlewa i Wrocławia.

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Szybki koniec sezonu "Pierwszej miłości" przed latem

Warto pamiętać, że finałowy odcinek zeszłego sezonu zagościł na antenie wyjątkowo szybko, bo już 12 czerwca 2026 roku. Wtedy wystartowała przerwa w emisji, ale twórcy od dawna dzielili się drobnymi zapowiedziami. Wiemy na pewno, że jesienna odsłona przyniesie sporą dawkę rodzinnych perturbacji, zagadek do rozwiązania i nagłych zmian w scenariuszu.

Nowe wątki w "Pierwszej miłości": co nas czeka po powrocie?

Najbliższe tygodnie przed telewizorami upłyną pod znakiem Pawła, granego przez Mateusza Kościukiewicza. Jego niespodziewane przybycie z Kolumbii skutecznie skomplikowało codzienność Marysi (Aneta Zając), a także mocno wpłynęło na Kacpra (Damian Kulec) i Julkę (Dąbrówka Kruk). Poważne zmiany nastąpią również u Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), a przed Jankiem (Maciej Mikołajczyk) wyjście na jaw tajemnicy mogącej wywrócić jego świat do góry nogami.

Twórcy obiecują ciekawe poprowadzenie losów innych postaci. W centrum uwagi znajdą się Emilka (Anna Ilczuk), Marta (Honorata Witańska), a także Melka (Ewa Jakubowicz). Nie zabraknie emocji wokół Pauliny (Julia Pogrebińska), Elizy (Karolina Gabryk) oraz Angeliki (Patrycja Franczak). W planach są także debiuty nowych aktorów i kolejne intrygi ukryte w murach kliniki We-Med.

Wiadomo na sto procent, że już 31 sierpnia "Pierwsza miłość" wejdzie na antenę z wielkim przytupem, serwując od pierwszego odcinka mnóstwo zwrotów akcji i niespodzianek przygotowanych specjalnie po wakacjach.