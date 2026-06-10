Panna młoda. Ostatni dzień Hancer bez Cihana w finale 3 sezonu! Nie było nawet pożegnania głównych bohaterów - ZDJĘCIA

Koniec tureckiego serialu "Panna młoda"! W Turcji skończyli kręcić 3 sezon

"Panna młoda" w Turcji już dobiegła końca, ale to wcale nie oznacza, że po emisji ostatniego odcinka 3 sezonu widzowie na zawsze pożegnają uwielbianych bohaterów. Nic bardziej mylnego! Talya Çelebi, czyli serialowa Hancer, na swoim profilu na Instagramie zapewniła fanów, że będzie ciąg dalszy tej historii. Ale trzeba będzie trochę poczekać na kontynuację losów Hancer i Cihana.

Turecka telenowela "Panna młoda" w oryginale składa się z 463 odcinków podzielonych na trzy serie. Tureccy widzowie obejrzeli już ostatni odcinek trzeciego sezonu, w którym doszło do eksplozji w posiadłości Cihana, a życie Hancer zawisło na włosku. Mimo że główna bohaterka "Panny młodej" będzie o krok od śmierci, to na pewno nie zginie.

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Ile będzie odcinków serialu "Panna młoda" w TVP?

Telewizja Polska zaplanowała na ten moment emisję 320 odcinków "Panny młodej", które obejmują dwa sezony. Warto jednak zauważyć, że tureckie oryginały trwają znacznie dłużej, co mocno wpływa na rozbieżności w numeracji stosowanej przez TVP. Przeliczenie tego tempa pozwala stwierdzić, że finał 2 sezonu "Panny młodej" zobaczymy w Polsce najwcześniej w przyszłym roku, a termin ten może jeszcze się przesunąć.

Pożegnanie Hancer na planie 3 sezonu "Panny młodej"

Talya Çelebi podczas pożegnania z planem serialu "Panna młoda" nie tylko pokazała na Instagramie zakulisowe zdjęcia z trzech sezonów, ale także uchyliła rąbka tajemnicy, jak jeszcze wiele razy Hancer będzie walczyła ze śmiercią i największą rywalką - Beyzą.

Niestety zabrakło ujęć z ostatniego dnia Hancer i Cihana, pożegnania zakochanych z tureckiej telenoweli. Mimo że Cenay Türksever nie pojawił się na pożegnalnym zdjęciach aktorki, to na pewno nie zabraknie go w obsadzie aż do finału 3 sezonu "Panny młodej". Bo w ostatnim 463 odcinku Cihan będzie czekał na Hancer przed rezydencją, gdy dojdzie do wybuchu...