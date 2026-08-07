To dzięki nim powstała kawiarnia w "Ranczu". Produkcja serialu zainspirowała się kolejnym miejscem

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
Ela Piotrowska
Ela Piotrowska
2026-08-07 11:32

"Ranczo" to jeden z popularniejszych polskich seriali. Nic dziwnego - w Wilkowyjach każdy mógł znaleźć coś, co go zainteresuje lub do niego idealnie pasuje. Okazało się, że twórcy lubili inspirować się polskimi miejscami. Ławeczka była inspiracją. Okazuje się, iż kawiarnia Kingi również. Znamy szczegóły

"Ranczo" to fenomen od lat

Pierwszy epizod kultowego serialu "Ranczo" zadebiutował na antenie TVP1 5 marca 2006 roku. Ta uwielbiana przez Polaków produkcja obyczajowo-komediowa doczekała się 10 serii i łącznie 130 odcinków, a jej emisję zakończono w listopadzie 2016 roku.

Po pełnej dekadzie od finału widzowie doczekają się kontynuacji – premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Prace na planie dobiegają końca: ekipa powoli finiszuje ze zdjęciami w kultowym Jeruzalu i dokańcza ujęcia w pozostałych plenerach.

W nadchodzącym sezonie na ekran powróci dobrze znana obsada. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę wójta i księdza, Ilona Ostrowska znów zagra Lucy Wilską, a Artur Barciś powróci jako Arkadiusz Czerepach. Nie zabraknie także Marty Lipińskiej (Michałowa), Doroty Choteckiej (Krystyna Więcławska) oraz niezastąpionych bywalców ławeczki, w których wcielają się Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski i Piotr Pręgowski.

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Tak powstała kawiarnia w "Ranczu". Wiemy, skąd była inspiracja 

W 10. sezonie serialu Kinga wraz z Kubą postanowili otworzyć kawiarenkę artystyczną w Wilkowyjach. Początkowo miała ona promować rozwój wsi i artyzm, ale w trakcie zamieniła się też na... poradnię psychologiczną Klaudii. Kinga była zaskoczona tym, że mieszkańcy wsi nie są na początku nią zainteresowani, ale w trakcie zaczęło pojawiać się tam coraz więcej osób. 

W podcaście "Ranczo - podcast z planu serialu", Ela Piotrowska dowiedziała się, że wilkowyjska kawiarenka czerpała inspirację z tej z Radzynia Podlaskiego! 

- Kawiarnia Coffee and Te, którą przez blisko 10 lat wspólnie z żoną Justyną prowadziliśmy w Radzeniu Podlaskim stała się inspiracją. Dla nas to był powód do dumy, a dla tych, którzy ten motyw tam umieścili, to była chęć przeskalowania tego, jak tworzyć miejsce spotkań w małej lokalnej społeczności. Miejsce spotkań, które może dla tej społeczności bardzo dużo znaczyć. To społeczna kawiarnia taka, w której rzeczywiście mało się zarabia, a bardziej liczy się misja - powiedział Jakub Jakubowski, burmistrz Radzynia Podlaskiego. 

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Ranczo - podcast z planu serialu
Z Wilkowyj do Radzynia, czyli intrygi, awanse i nowe wnętrza. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
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