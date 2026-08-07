To dzięki nim powstała kawiarnia w "Ranczu". Produkcja serialu zainspirowała się kolejnym miejscem

"Ranczo" to fenomen od lat

Pierwszy epizod kultowego serialu "Ranczo" zadebiutował na antenie TVP1 5 marca 2006 roku. Ta uwielbiana przez Polaków produkcja obyczajowo-komediowa doczekała się 10 serii i łącznie 130 odcinków, a jej emisję zakończono w listopadzie 2016 roku.

Po pełnej dekadzie od finału widzowie doczekają się kontynuacji – premiera nowych odcinków zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Prace na planie dobiegają końca: ekipa powoli finiszuje ze zdjęciami w kultowym Jeruzalu i dokańcza ujęcia w pozostałych plenerach.

W nadchodzącym sezonie na ekran powróci dobrze znana obsada. Cezary Żak ponownie wcieli się w podwójną rolę wójta i księdza, Ilona Ostrowska znów zagra Lucy Wilską, a Artur Barciś powróci jako Arkadiusz Czerepach. Nie zabraknie także Marty Lipińskiej (Michałowa), Doroty Choteckiej (Krystyna Więcławska) oraz niezastąpionych bywalców ławeczki, w których wcielają się Bogdan Kalus, Sylwester Maciejewski i Piotr Pręgowski.

Ilona Ostrowska o powrocie "Rancza". Widzów czeka spore ZASKOCZENIE | Wywiady ESKA

Tak powstała kawiarnia w "Ranczu". Wiemy, skąd była inspiracja

W 10. sezonie serialu Kinga wraz z Kubą postanowili otworzyć kawiarenkę artystyczną w Wilkowyjach. Początkowo miała ona promować rozwój wsi i artyzm, ale w trakcie zamieniła się też na... poradnię psychologiczną Klaudii. Kinga była zaskoczona tym, że mieszkańcy wsi nie są na początku nią zainteresowani, ale w trakcie zaczęło pojawiać się tam coraz więcej osób.

W podcaście "Ranczo - podcast z planu serialu", Ela Piotrowska dowiedziała się, że wilkowyjska kawiarenka czerpała inspirację z tej z Radzynia Podlaskiego!

- Kawiarnia Coffee and Te, którą przez blisko 10 lat wspólnie z żoną Justyną prowadziliśmy w Radzeniu Podlaskim stała się inspiracją. Dla nas to był powód do dumy, a dla tych, którzy ten motyw tam umieścili, to była chęć przeskalowania tego, jak tworzyć miejsce spotkań w małej lokalnej społeczności. Miejsce spotkań, które może dla tej społeczności bardzo dużo znaczyć. To społeczna kawiarnia taka, w której rzeczywiście mało się zarabia, a bardziej liczy się misja - powiedział Jakub Jakubowski, burmistrz Radzynia Podlaskiego.

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