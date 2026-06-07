Finał trzeciego sezonu „Panny młodej" w Turcji. Zaskakujące losy Hancer

Emisja serialu „Panna młoda” na antenie TVP2 potrwa bardzo długo

Produkcja obyczajowa zyskała nad Bosforem gigantyczne uznanie publiczności, dlatego twórcy przygotowali łącznie trzy sezony składające się z 463 epizodów. Telewizja Polska zaplanowała na ten moment pokazanie trzystu dwudziestu odcinków, które obejmują dwie pierwsze serie telenoweli. Warto jednak zauważyć, że tureckie oryginały trwają znacznie dłużej, co mocno wpływa na rozbieżności w numeracji stosowanej przez polskiego nadawcę. Doskonałym przykładem jest 85 odcinek z Turcji, który na ekranach stacji TVP2 oznaczono numerem 116. Przeliczenie tego tempa pozwala stwierdzić, że finałowe odcinki serialu zobaczymy w Polsce najwcześniej w przyszłym roku, a termin ten może ulec dodatkowemu przesunięciu.

Wybuch w rezydencji Cihana na koniec 3 sezonu serialu „Panna młoda”

Widzowie w Turcji mieli już okazję zobaczyć 463 odcinek produkcji, a jego ostateczne sceny wywołały olbrzymie emocje i pozostawiły wiele pytań bez odpowiedzi. W trakcie szykowania wielkiej uroczystości na terenie posiadłości należącej do Cihana nastąpiła nagła i potężna eksplozja. Tuż przed tym tragicznym zdarzeniem główna bohaterka straciła świadomość w wyniku niebezpiecznego ulatniania się gazu. Za zniszczenie tego niezwykle radosnego dnia dla Cihana i jego rodziny odpowiada zupełnie nowa postać wprowadzona w trzecim sezonie produkcji, która za wszelką cenę dążyła do wyeliminowania Hancer z tego świata.

Talya Celebi zabiera głos po finale serialu „Panna młoda”

Zakończenie trzeciej serii mogło sugerować tragiczną śmierć głównej postaci, jednak odtwórczyni tej roli natychmiast po telewizyjnej premierze postanowiła uspokoić swoich wiernych sympatyków. Talya Celebi w jasny sposób zaznaczyła, że absolutnie nie żegna się z obsadą najpopularniejszej tureckiej produkcji obyczajowej ostatnich lat. Aktorka opublikowała na swoim oficjalnym koncie na Instagramie specjalny wpis, gdzie oficjalnie potwierdziła powstanie czwartego sezonu telenoweli. Właśnie w takich słowach artystka podsumowała dotychczasowe losy odgrywanej przez siebie kobiety.

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