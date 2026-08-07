"Klara. Rewolucja". Ile odcinków liczy 2. sezon polskiego serialu i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Klara" wróciła! Drugi sezon, noszący podtytuł "Rewolucja", zadebiutował dziś w serwisie HBO Max. Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Katarzyna Warnke i reszta ekipy znów spróbują rozbawić widzów do łez.

"Klara. Rewolucja" - co się wydarzy w 2. sezonie?

Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę - miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara - tak samo jak Gerard - nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

"Klara. Rewolucja" - pierwszy odcinek już w HBO Max

W pierwszym odcinku "Rewolucji" w drzwiach mieszkania Klary staje Władysław. Jej ojciec. Kobieta rezygnuje z wyjazdu z Nikosem. Jest w szoku. Szuka wsparcia u przyjaciół. Wronka i Wojtek śpieszą jej z odsieczą. Aleks próbuje wesprzeć ukochaną, ale on również ma swoje zmartwienia. Nie ma siły dzielić życia na kochankę i rodzinę. Dodatkowo ktoś czyha na jego życie… Wieść o powrocie męża dociera także do Ali, która przeżywa załamanie nerwowe. Czy będzie potrafiła spojrzeć córce w oczy? Klara próbuje się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nie jest łatwo. Emocje sięgają zenitu i wymykają się spod kontroli.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kontrowersyjny twórca zapodał nowy serial. "Pochłonie widzów bez reszty"

"Klara. Rewolucja" - ile odcinków liczy 2. sezon i kiedy finał? (harmonogram premier)

Nowe odcinki serialu "Klara. Rewolucja" ukazują się w piątki i będzie ich łącznie osiem. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w piątek 7 sierpnia, a ostatni obejrzymy pod koniec września. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Klara. Rewolucja", 1. odcinek - premiera 7 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 2. odcinek - premiera 14 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 3. odcinek - premiera 21 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 4. odcinek - premiera 28 sierpnia,

"Klara. Rewolucja", 5. odcinek - premiera 4 września,

"Klara. Rewolucja", 6. odcinek - premiera 11 września,

"Klara. Rewolucja", 7. odcinek - premiera 18 września,

"Klara. Rewolucja", 8. odcinek - premiera 25 września.

PRZECZYTAJ TEŻ: Są tu fani "Gilmore Girls"? Mamy dla was świetne wieści

"Klara. Rewolucja" - obsada

W serialu "Klara. Rewolucja" widzowie ponownie zobaczą na ekranie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

Najpopularniejsze polskie seriale ostatnich lat – jak dobrze je znasz? Pytanie 1 z 10 “Informacja zwrotna” to adaptacja książki autorstwa… Remigiusza Mroza Harlana Cobena Jakuba Żulczyka Szczepana Twardocha Następne pytanie