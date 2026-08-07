Tomasz Fornal zażądał klimatyzacji. Ministerstwo błyskawicznie zareagowało!

„Przy okazji zwracam się do ministerstwa..." – zaapelował przyjmujący kadry po przylocie z turnieju finałowego Ligi Narodów.

Wniosek zawodnika dotyczył wyposażenia pokojów w COS w Zakopanem w urządzenia chłodzące przed kluczowym zgrupowaniem siatkarzy.

„Wyzwanie przyjęte!" – ogłosił krótko po tym resort sportu, pokazując zdjęcia zamontowanego sprzętu w COS Zakopane.

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Tomasz Fornal zaapelował do Ministerstwa Sportu o klimatyzację. Błyskawiczna reakcja

Biało-Czerwoni dotarli do kraju ze sporym opóźnieniem przez logistyczne przeszkody w Chinach, co jednak nie powstrzymało Tomasza Fornala od znalezienia się w centrum uwagi. Już w minionych latach sportowiec potrafił publicznie poprosić m.in. szefa InPostu o wsparcie podczas przeprowadzki, a teraz postanowił załatwić sprawę na szczeblu rządowym. Siatkarze już w poniedziałek 10 sierpnia zameldują się w ośrodku COS na Podhalu, by rozpocząć treningi przed mistrzostwami Europy. Środowisko z rozbawieniem przyjęło śmiały postulat o schłodzenie pomieszczeń, a apel spotkał się z pełną powagą ze strony państwa.

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„Przy okazji zwracam się do ministerstwa, bo niedługo rozpoczynamy przygotowania do ME w Zakopanem, a tam nie ma klimatyzacji w pokojach. Może udałoby się coś z tym zrobić? Bylibyśmy wdzięczni" – mówił wprost zawodnik podczas oficjalnej konferencji po wylądowaniu w Polsce.

Urzędnicy zachowali się z ogromną werwą, albowiem zaledwie dzień później w internecie widniał już dowód na wykonanie misji. W mediach społecznościowych resortu udostępniono kadr z zakopiańskiego pokoju, w którym znalazły się nowiutkie systemy chłodzące. „Tomku Fornalu, wyzwanie przyjęte! Jesteśmy gotowi" – napisali z entuzjazmem pracownicy ministerstwa.

„Dziękujemy, po Mistrzostwach Europy też zapraszam na konferencję!" – odpowiedział ucieszony reprezentant, pozostawiając furtkę do kolejnych próśb. Sam zainteresowany podkreślał w rozmowach z dziennikarzami, że „jak jest w drużynie, zawsze będzie o coś prośba jeśli wygrywamy".

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Szybkość działania władz wprawiła w osłupienie innych przedstawicieli dyscypliny. „Whaaaaaaaat" – pisał w sieci kontuzjowany obecnie Jakub Kochanowski, nie kryjąc niedowierzania. Były siatkarz Wojciech Żaliński postanowił natomiast wykorzystać wyjątkowe zdolności negocjacyjne Fornala do własnych celów. „Tomek Fornal, sprawa jest. Mam drogę do zrobienia! Radom, Okrężna. Wiesz co robić" – zażartował znany siatkarz po doniesieniach z Zakopanego.

Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki/ Instagram Ministerstwo reaguje na prośbę Tomasza Fornala

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