Panna młoda, odcinek 134: Cihan po wypadku najpierw uratuje ciężarną Beyzę, a nie Hancer! Żona nigdy mu tego nie wybaczy - ZDJĘCIA,

"Panna młoda" odcinek 134 - wtorek, 30.06.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Desperacki wybór Cihana, który w 134 odcinku serialu "Panna młoda" ruszy na pomoc ciężarnej Beyzie i Hancer, pociągnie za sobą fatalne skutki. Bo tym samym milioner udowodni, że życie byłej żony i ich nienarodzonego syna jest dla niego cenniejsze niż ukochana. Oczywiście Cihan nie będzie w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy po przerażającym wypadku! Ale już sam fakt, że zobaczy obie kobiety nieprzytomne, uwięzione w palącym się wraku auta sprawi, że będzie musiał zdecydować, czyje życie jest dla niego ważniejsze...

Cihan ruszy na ratunek Beyzie, a nie Hancer w 134 odcinku "Panna młoda"

Od razu podbiegnie do drzwi od strony kierowcy i na widok zalanej krwią Beyzy w 134 odcinku "Panna młoda" szarpnie za nie z całej siły. Na szczęście uda mu się je otworzyć. Ostrożnie wyciągnie ciężarną, która osunie się w jego ramiona. Przeciągnie ją kilka metrów dalej po suchej trawie, ułoży bezpiecznie na ziemi i wtedy Beyza odzyska przytomność. Spojrzy na niego i szepnie jego imię.

Ale Cihan w 134 odcinku "Panna młoda" już nie będzie słuchał Beyzy. Odwróci się gwałtownie w stronę płonącego samochodu, aby teraz ratować Hancer. Nagle usłyszy potężny wybuch! Spróbuje dostać się od strony pasażera do auta, szarpnie za nie, lecz będą zakleszczone.

- Otwórzcie się!- krzyknie rozpaczliwie Cihan, który nie wybije nawet szyby, bo coraz większy żar skutecznie mu to uniemożliwi.

To policjanci uratują Hancer przed śmiercią w 134 odcinku "Panna młoda"

Wtedy na miejsce wypadku Beyzy i Hancer w 134 odcinku "Panna młoda" dotrze policyjny radiowóz. Dwóch policjantów rzuci się do wraku z gaśnicami. Po kilku dramatycznych sekundach wybiją szybę i wyciągną nieprzytomną Hancer z płonącego samochodu. Cihan od razu przy niej będzie.

- Hancer, słyszysz mnie?! - uklęknie na ziemi, podniesie głowę żony i ostrożnie ułoży ją na kolanach. Ale Hancer nie zareaguje.

- Proszę… Proszę cię, otwórz oczy… Hancer, nie zostawiaj mnie… błagam… - Cihan przytuli mocno ukochaną drżąc ze strachu, że straci ja na zawsze.

Beyza będzie uważnie się mu przyglądała. W jej oczach ból i zazdrość będzie się mieszała ze świadomością, że to ją Cihan wyciągnął z samochodu jako pierwszą, ale później zostawił dla Hancer...

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Cihan nie uwierzy w to, co w 134 odcinku "Panna młoda" Hancer powie mu o przebiegu wypadku

Kiedy ranna Hancer trafi do szpitala w 134 odcinku "Panna młoda" spróbuje przekonać Cihana, że Beyza celowo spowodowała wypadek, ale mąż jej nie uwierzy.

- To nie był żaden wypadek, Cihanie. Beyza zrobiła to celowo. Specjalnie zjechała z drogi...

- Hancer, ten wypadek bardzo tobą wstrząsnął. Porozmawiamy później, kiedy dojdziesz do siebie - obieca żonie i wyjdzie z sali. Dręczony wyrzutami sumienia, że dokonał złego wyboru. Znowu najważniejsza była dla niego Beyza i ich dziecko.

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