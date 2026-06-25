Prosty sposób na uratowanie pelargonii w czasie upałów. Wystarczą 3 składniki

Brak soczystych barw i opadające pąki pelargonii w czasie letnich skwarów to powszechne kłopoty hodowców, z którymi można sobie bardzo szybko poradzić.

Rozwiązaniem okazuje się prosta odżywka do pelargonii oparta na drożdżach piekarskich, która gwarantuje dostarczenie niezbędnych składników odżywczych i przyspiesza rozwój sadzonek.

Zastosowanie tego taniego preparatu pozwala błyskawicznie przywrócić pelargoniom balkonowym doskonałą kondycję i piękny wygląd pomimo działania ostrego słońca.

Pelargonie balkonowe a upały. Jak uratować blaknące rośliny?

Wysokie temperatury powietrza negatywnie wpływają na kondycję pelargonii balkonowych. Długotrwała ekspozycja na promienie słoneczne połączona z brakiem opadów prowadzi do osłabienia ich ogólnej kondycji. W wyniku szkodliwego stresu termicznego te popularne rośliny często zrzucają pąki, a ich kwiaty tracą charakterystyczne nasycenie barw. Skuteczną formą ochrony przed takimi uszkodzeniami jest zastosowanie odpowiednio przygotowanej odżywki z drożdży piekarskich. Taki naturalny specyfik dodaje sadzonkom niezbędnej energii i sprawia, że w bardzo krótkim czasie odzyskują one swój pierwotny urok oraz zdrową strukturę.

Domowa odżywka z drożdży do pelargonii. Prosty przepis na tani nawóz

Stworzenie takiej naturalnej odżywki do pelargonii wymaga użycia zaledwie kilku tanich składników dostępnych w każdej kuchni. Do przyrządzenia mikstury niezbędne będą 2 łyżeczki zwykłych drożdży piekarskich, 1 litr ciepłej wody oraz dokładnie 1 łyżeczka cukru. Cały proces polega na dokładnym rozpuszczeniu bazy drożdżowej i słodzika w naczyniu wypełnionym podgrzanym płynem. Następnie gotowy roztwór należy odstawić na równe dwie godziny w odpowiednio nagrzane miejsce, co umożliwi przeprowadzenie swobodnego procesu fermentacji. Przed samym zabiegiem podlewania konieczne jest rozcieńczenie uzyskanego koncentratu w stosunku 1:10. Tak przygotowaną odżywkę stosuje się bezpośrednio do ziemi raz na 3 tygodnie zamiast standardowego nawadniania wodą.

Jak drożdże wpływają na pelargonie? Witaminy i hormony dla roślin

Odżywka z drożdży do pelargonii pełni funkcję niezwykle skutecznego stymulatora rozwoju i kwitnienia popularnych roślin balkonowych. Drożdże stanowią bogate źródło cennych witamin należących do grupy B, a także licznych aminokwasów i specyficznych hormonów roślinnych. Wszystkie te substancje aktywnie pobudzają system korzeniowy do rozrostu, jednocześnie uodparniając łodygi i znacznie poprawiając proces zawiązywania pąków. Specjaliści zalecają aplikowanie tego rodzaju naturalnego nawozu co kilkanaście dni w czasie najbardziej intensywnego rozwoju sadzonek. Optymalnym momentem na rozpoczęcie takiej kuracji jest początek wiosny, natomiast ostatnie dawki warto podawać pod koniec kalendarzowego lata.

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