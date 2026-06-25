Na dobre i na złe. Wiktoria Consalida znów w Leśnej Górze. To powrót na stałe - ZDJĘCIA

Katarzyna Dąbrowska wraca jako doktor Consalida

Na oficjalnych kanałach „Na dobre i na złe” zaroiło się od fotografii prosto z planu nowych odcinków, w tym tych prezentujących Katarzynę Dąbrowską. Ulubienica widzów powraca do swojej sztandarowej roli doktor Wiktorii Consalidy, a udostępnione materiały wzbudziły duże poruszenie wśród fanów produkcji. Kolejne publikacje udowadniają bowiem, że ponowne pojawienie się lekarki nie będzie tylko symbolicznym epizodem.

Zaledwie parę tygodni temu wypuszczono pierwsze wideo z udziałem gwiazdy, zapowiadając jej powrót do serialu. Teraz widać, że aktorka na dobre zadomowiła się na planie i bierze udział w regularnych nagraniach. Bardzo prawdopodobne, że po wakacjach zobaczymy szeroko rozbudowaną historię z jej udziałem, nad którą pracują teraz scenarzyści.

Większa rola Wiktorii Consalidy w nowych odcinkach?

Fabuła nowego sezonu pozostaje na razie tajemnicą, ale wszystko wskazuje na to, że powrót Consalidy do szpitala w Leśnej Górze nie będzie tylko chwilowy. Gdyby miało skończyć się na krótkim gościnnym występie, twórcy z pewnością nie poświęcaliby jej postaci tylu dni zdjęciowych i nie rozbudzaliby takich oczekiwań widzów.

Miłośnicy medycznego hitu od dawna marzyli o tym, by sympatyczna lekarka znów grała pierwsze skrzypce w fabule. Dlatego każde kolejne ujęcie zza kulis prowokuje żywe dyskusje i mnóstwo teorii na temat tego, co czeka ją w nadchodzących odcinkach.

Dlaczego Katarzyna Dąbrowska zniknęła z serialu?

Katarzyna Dąbrowska grała Wiktorię Consalidę ponad 10 lat, zyskując status jednej z najpopularniejszych bohaterek całej serii. Ostatni raz mogliśmy ją zobaczyć w 2019 roku, w 753. odcinku „Na dobre i na złe”. Postać ta postanowiła wtedy rozpocząć wszystko od nowa i wyemigrować do Hiszpanii.

Warto przypomnieć, że jej pożegnanie z Leśną Górą odbyło się bez dramatycznych wypadków, a drzwi do powrotu wciąż były otwarte. Katarzyna Dąbrowska tłumaczyła swoje odejście potrzebą zmian i spróbowania sił w nowych projektach po latach spędzonych na jednym planie. Dziękując wtedy widzom za ich wsparcie, zaznaczyła z sentymentem, że praca przy tej produkcji była jednym z kluczowych momentów w jej dorobku artystycznym.

Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą