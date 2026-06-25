Niemieckie media w szoku po decyzji o nagrodzie dla Kacpra Tomasiaka. Zwrócili uwagę na jeden szczegół

Fortuna za medale. Koniec sporu z polskim związkiem

Sprawa związana z finansowymi nagrodami dla polskich skoczków została wreszcie zakończona, przynajmniej w odniesieniu do Kacpra Tomasiaka. Młody, dziewiętnastoletni sportowiec po sensacyjnym zdobyciu dwóch srebrnych i jednego brązowego medalu podczas igrzysk, mógł w końcu odetchnąć. Zagraniczni dziennikarze przypominają o konflikcie, który wybuchł po jego sukcesie, gdy PKOl planował początkowo rozłożyć wypłatę na okres siedmiu lat.

Po fali krytyki i publicznych naciskach komitet zdecydował się na zmianę decyzji i jednorazową wypłatę. Dzięki temu na konto Tomasiaka trafiły dwa miliony złotych, co w przeliczeniu daje imponującą kwotę blisko pół miliona euro.

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To jednak nie wszystko, co otrzymał polski skoczek. Dzięki wsparciu jednego ze sponsorów rodzimego związku, młody talent zyskał także własne mieszkanie. Tomasiak podjął już decyzję dotyczącą nieruchomości zlokalizowanej w okolicach Warszawy. Uwagę niemieckich dziennikarzy z serwisu sport.de przykuł jednak rozmiar nowego mieszkania. Wskazali oni, że mimo wartości oscylującej wokół miliona złotych lokum liczy zaledwie czterdzieści pięć metrów kwadratowych. Sam zawodnik nie dostrzega w tym żadnego kłopotu i wyraża zadowolenie ze swojego wyboru.

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QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk? Pytanie 1 z 11 Zacznijmy od sukcesów Kacpra z igrzysk olimpijskich. Jaki medal zdobył nasz skoczek na skoczni dużej? Złoty Srebrny Brązowy Następne pytanie

- Nie miałem większych problemów z wyborem mieszkania, ponieważ rodzice bardzo mi w tym pomogli. Gdybym musiał decydować sam, byłoby to o wiele trudniejsze. Dzięki ich wsparciu wszystko poszło łatwiej, bo mają w takich sprawach więcej doświadczenia i wiedzy -

Cytowany przez zagraniczny portal fragment pochodzi z wywiadu, jakiego udzielił dziennikowi „Fakt". A co zamierza zrobić z pozostałą częścią środków? Osiemnastolatek nie sprecyzował jeszcze swoich planów, przyznając, że zamierza zachować większość otrzymanej sumy na przyszłość.