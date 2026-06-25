Katarzyna Kawa odpada z Wimbledonu. Kto zagra w turnieju głównym?

Decydująca porażka w trzeciej rundzie eliminacji

Trzydziestoletnia Katarzyna Kawa, która obecnie zajmuje 121. miejsce w światowym rankingu, zakończyła swój udział w kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju. W decydującym, trzecim etapie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kaylą Day wynikiem 2:6, 5:7. Warto zaznaczyć, że w drabince eliminacyjnej Polka była rozstawiona z czternastym numerem, podczas gdy jej finałowa rywalka zagrała z numerem trzydziestym drugim. Spotkanie miało zacięty przebieg w drugim secie, jednak to reprezentantka Stanów Zjednoczonych ostatecznie przypieczętowała swój awans.

Zanim doszło do spotkania z Amerykanką, reprezentantka Polski rozegrała dwa bardzo udane pojedynki. W pierwszej fazie kwalifikacji Kawa pewnie pokonała Szwajcarkę Susan Bandecchi w dwóch setach, kończąc mecz rezultatem 6:1, 6:3. W kolejnej rundzie czekało ją trudniejsze zadanie przeciwko Włoszce Lucrezii Stefanini. Po trzysetowej walce, w której zawodniczki wymieniały się inicjatywą, Polka zwyciężyła 6:4, 2:6, 6:2. Z eliminacjami pożegnała się również w pierwszej rundzie Linda Klimovicova, ulegając rozstawionej z numerem dziewiątym Nowozelandce Lulu Sun 6:7 (3-7), 5:7.

Kiedy rozpocznie się główny turniej Wimbledon?

Rywalizacja w głównej drabince londyńskich zawodów wielkoszlemowych ruszy w najbliższy poniedziałek. Mimo odpadnięcia Katarzyny Kawy w decydującej fazie kwalifikacji, kibice będą mogli śledzić występy innych naszych zawodniczek na słynnych obiektach. Pewne miejsce w turnieju bez konieczności gry w eliminacjach ma kilka czołowych tenisistek. Fani sportu z niecierpliwością czekają na oficjalne ogłoszenie wszystkich par, które zmierzą się na trawiastych kortach podczas pierwszych dni zmagań.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami prawo bezpośredniej gry w turnieju mają między innymi broniąca tytułu Iga Świątek (rozstawiona z numerem 3.), Maja Chwalińska (numer 20.), Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Organizatorzy zaplanowali, że losowanie par pierwszej rundy odbędzie się w piątek, co pozwoli zawodniczkom na ostateczne przygotowanie taktyki meczowej. Polskie tenisistki mają przed sobą niezwykle wymagające zadanie na brytyjskiej trawie. Pozostaje jedynie czekać na pierwsze rozstrzygnięcia w prestiżowym turnieju wielkoszlemowym.